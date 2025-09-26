Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, что грозит поставщикам смертельного алкоголя в Ленобласти

Юрист Салкин: производителям суррогата в Ленобласти может грозить срок до 10 лет

Производителям суррогатного алкоголя в Ленинградской области, после распития которого погибли по меньшей мере 19 человек, может грозить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, строгость ответственности будет напрямую зависеть от тяжести последствий, а именно от количества пострадавших и летальных исходов.

Ответственность за производство суррогата наступает по статье 238 УК РФ. Строгость наказания будет зависеть от количества пострадавших и наличия смертельных случаев. Если есть пострадавшие, наказание будет в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишения свободы сроком до двух лет. Если причинен тяжкий вред здоровью либо пострадавший скончался, то можно сесть в тюрьму на срок до шести лет. Если погибли двое и более лиц, то может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы, — пояснил Салкин.

Он добавил, что виновных также могут привлечь к ответственности по статье 171.3 УК РФ за производство спиртосодержащей продукции без лицензии. По словам юриста, за это предусмотрено наказание в виде штрафа от двух до трех миллионов рублей или лишение свободы до трех лет.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сообщения о массовом отравлении алкоголем в Ленинградской области поступали в полицию в течение двух дней — 24 и 25 сентября. По ее словам, правоохранители в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых и задержали их.

