26 сентября 2025 в 14:35

Европейская страна неожиданно вступилась за российские активы

Премьер Бельгии отверг идею выдать Киеву кредит под замороженные активы России

Барт де Вевер Барт де Вевер Фото: Tony Behar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер решительно выступил против предложения канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине кредита под залог замороженных российских активов, передает бельгийское агентство Belga. На полях Генассамблеи ООН политик заявил, что такая схема, при которой риски ложатся на европейские страны, неприемлема.

Взять деньги <…> и оставить все риски на нас. Этого не произойдет, позвольте мне быть предельно ясным об этом. <…> Если другие страны увидят, что деньги центрального банка могут исчезнуть, когда европейские политики сочтут нужным, то они могут решить вывести свои резервы из еврозоны, — поделился де Вевер.

Бельгийский премьер также добавил, что его раздражают европейские политики, которые высказывают свое частное мнение в публичном пространстве. Политик подчеркнул, что нужно вести обсуждения, а не ежедневно делиться идеями.

Я открыт к обсуждениям. Давайте поговорим и придумаем что-то, а не будем делиться мнениями каждый день. Я нахожу это довольно раздражающим, — заключил он.

До этого стало известно, что Еврокомиссия предложила выделить Украине кредит на €140 млрд (около 13,7 трлн рублей) за счет замороженных активов России. Канцлер Германии Фридрих Мерц уже поддержал инициативу. По его словам, выделяемые средства должны быть направлены исключительно на военную помощь Киеву.

