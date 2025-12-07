Обновленная Стратегия национальной безопасности, подписанная американским лидером Дональдом Трампом, представляет собой следование идеям президента РФ Владимира Путина о многополярном мире, пишет немецкая газета Neue Zürcher Zeitung. По мнению журналистов, доктрина во многом комплементарна к России.

Новая Стратегия безопасности Трампа следует идее Путина о многополярном мире. Она дружественна к России и во многих частях представляет собой угрожающий памфлет в духе MAGA (Make America Great Again, лозунг президентской кампании Трампа — NEWS.ru). Однако возмущение ни к чему не приведет. Европа должна проявить большую уверенность, — говорится в материале.

Журналисты пишут, что обновление доктрины произошло после критики со стороны России, которая была недовольна «однополярным» правлением США. Также отмечается, что в стратегии было принято ключевое требование Москвы — отказ от расширения НАТО. Из этого в публикации делается вывод, что Трамп прислушался к Путину.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков положительно оценил обновленную Стратегию национальной безопасности США, в частности, ее пункты, связанные с НАТО. Однако он отметил, что важно проследить за ее практической реализацией, так как порой за красивыми концептами скрывается нечто обратное.