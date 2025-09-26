Жена Овечкина опубликовала фото с флагом России в центре Вашингтона

Супруга известного российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия опубликовала фотографию, на которой позирует с российским флагом в штаб-квартире Всемирного банка в центре Вашингтона. Здание расположено неподалеку от Белого дома. Снимок размещен на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Анастасия отметила геолокацию, но фото подписывать никак не стала. Была ли она с мужем в этот момент, неизвестно.

Ранее журналисты сообщили, что Овечкин возобновил тренировки на льду после полученной травмы. Спортсмен появился на занятиях в специальной экипировке, исключающей физический контакт. При этом игру с «летчиками» из Филадельфии он пропустил. Встреча закончилась со счетом 5:1.

До этого вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал, что организация не принимает решения по включению спортсменов в Зал славы, для этого существует отдельный комитет по отбору. Так он прокомментировал перспективы Александра Овечкина. На счету 39-летнего олимпийского чемпиона уже 897 заброшенных шайб.