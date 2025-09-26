В Госдуме нашли причину частых отравлений паленым алкоголем

Постоянное повышение минимальных цен на алкогольную продукцию и акцизов приводит к увеличению спроса на суррогатный алкоголь и риска отравлений среди населения, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, правительство использует этот метод как простой способ пополнения бюджета, игнорируя негативные последствия такой политики.

Мы неоднократно указывали Минфину, что постоянное, по сути ежегодное повышение минимальной цены водки и алкогольных акцизов, а следовательно, и подорожание спиртного, неминуемо повышает спрос на «паленку» и риск отравлений. Понятно, что это очень простой способ пополнения бюджета, но у него есть и своя теневая неприглядная сторона, — пояснил Миронов.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что производителям суррогатного алкоголя в Ленинградской области, после распития которого погибли по меньшей мере 19 человек, может грозить до 10 лет лишения свободы. По его словам, строгость ответственности будет напрямую зависеть от тяжести последствий, а именно от количества пострадавших и летальных исходов.