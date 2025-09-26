Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 14:48

Microsoft заблокировала свои сервисы для Минобороны Израиля

Microsoft отключила часть сервисов для Минобороны Израиля из-за слежек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американская компания Microsoft была вынуждена ограничить доступ одного из подразделений Минобороны Израиля к ряду своих сервисов, передает The Wall Street Journal. По данным технологического гиганта, военные использовали программное обеспечение для слежки за гражданскими лицами в секторе Газа.

Мы уведомили Минобороны Израиля о решении Microsoft прекратить и отключить конкретные подписки министерства и их сервисы, включая использование ими определенных облачных хранилищ, а также сервисов и технологий искусственного интеллекта, — подчеркнули представители компании.

О масштабной слежке стало известно после скандального расследования The Guardian, выпущенного в середине августа. Журналисты утверждали, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) якобы с ведома Microsoft использовала для слежки за палестинцами облачные хранилища и ряд других сервисов.

Ранее Microsoft уволила работников, которые выступали против сотрудничества с израильскими военными. В корпорации это объяснили «грубыми нарушениями политики» компании и кодекса поведения. По данным технологического гиганта, протест создал серьезную угрозу безопасности другим сотрудникам.

Израиль
Microsoft
слежка
сектор Газа
