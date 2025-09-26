Госдума рассмотрит поправки о несообщении призывниками данных в военкомат

Группа депутатов во главе с Андреем Картаполовым внесла в Госдуму законопроект об изменении правил уведомления военкоматов о переезде призывников, сообщает ТАСС. Парламентарии предлагают исключить из закона положение о наступлении административной ответственности только в период проведения призыва.

Изменения предлагается внести в статью 21.5 КоАП РФ (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Она предполагает штраф от 10 до 20 тыс. рублей за несообщение военкомату призывником о выезде с места жительства на срок более трех месяцев.

Ранее правительство РФ поддержало законопроект о лишении человека приобретенного гражданства, если он уклоняется от постановки на воинский учет, но попросило его доработать. Теперь мигрантам при получении паспорта нужно будет в течение двух недель явиться в военкомат или в течение недели подать заявление на «Госуслугах». Если этого не сделать, лицо с приобретенным гражданством будет признано уклонистом. Оспорить новый статус можно будет в течение 30 дней, лично явившись в военкомат.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что круглогодичный призыв на военную службу позволит проводить медицинские комиссии в течение года, не перегружая врачей. При этом отправлять новобранцев в армию продолжат исключительно с 1 октября по 31 декабря и с 1 апреля по 15 июля, уточнил он.