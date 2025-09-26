Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 14:54

Египтянин провез в кабриолете четырех «супергероев» и попал на видео

В Казани задержали египтянина за перевозку четырех киногероев в кабриолете

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уроженец Египта, который перевозил четырех пассажиров в костюмах Человека-паука в кабриолете по казанской площади, привлечен к ответственности, сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Казани». Инцидент произошел, когда 36-летний водитель Chrysler нарушил несколько правил дорожного движения.

По данным источника, в отношении водителя составили четыре протокола об административных правонарушениях: за опасное вождение, перевозку пассажиров вне салона, нарушение правил использования ремней безопасности и управление автомобилем без прав.

О происшествии полицейские узнали из видео в соцсетях, после чего с помощью камер видеонаблюдения установили личность нарушителя. Им оказался гражданин Египта, получивший российское гражданство в 2021 году. Мужчина проживает в Приволжском районе Казани.

Ранее в Госавтоинспекции Дагестана сообщили, что житель Махачкалы прокатился в костюме Человека-паука по затопленным улицам города, а водитель машины, на капоте которой он танцевал, получил штраф. В ведомстве отметили, что такие действия нарушают закон и подрывают имидж региона, формируя в обществе опасный пример безответственного поведения.

Казань
Человек-паук
нарушения
задержания
