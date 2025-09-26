Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 08:30

Россиянам рассказали, сбор каких растений может обернуться штрафом

Юрист Салкин: за сбор краснокнижных растений грозит штраф до пяти тысяч рублей

Самшит Самшит Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Сбор растений, занесенных в Красную книгу, может обернуться штрафом, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, за сорванные листья самшита колхидского придется заплатить от двух с половиной тысяч до пяти тысяч рублей.

Сбор трав для гербария по общему правилу не запрещен. Но за сбор растений, занесенных в Красную книгу России или охраняемых международными договорами РФ, без специального разрешения для граждан предусмотрен штраф в размере от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей с конфискацией собранных растений по статье 8.35 КРФпАП. Также в регионах есть собственные перечни растений, дополняющих Красную книгу, сбор которых запрещен в конкретной местности с установлением местных штрафов, — объяснил Салкин.

Ранее юрист Людмила Айвар заявила, что курение в подъезде жилого дома категорически запрещено федеральным законом. По ее словам, за бросание пепла и окурков можно получить штраф до пяти тысяч рублей.

Автомобильный юрист Дмитрий Славнов ранее предупредил, что за нечитаемые номера водитель может быть лишен прав. Он подчеркнул, что это касается тех автолюбителей, которые пытаются намеренно скрыть госномер.

штрафы
юристы
нарушения
растения
