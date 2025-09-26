Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 14:44

В Воронежской области мужчина поработил бомжа и похитил бывшую девушку

Суд приговорил к 16 годам колонии рабовладельца-похитителя из Чигорака

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Житель села Чигорак в Воронежской области взял в рабство бездомного, а потом похитил свою бывшую девушку, сообщает Следственное управление СК России по региону. Преступник незаконно удерживал у себя бездомного мужчину, тот работал у него на участке с 2013 по 2015 год. Следователи выяснили, что потерпевший содержался в неблагоустроенной постройке и нередко его били.

Чигоракский «рабовладелец» также похитил свою бывшую девушку. В январе 2024 года он начал угрожать ей предметом, «похожим на пистолет», и незаконно удерживал у себя, хотя девушка заявила о нежелании продолжать с ним отношения.

Также фигурант, угрожая знакомому, плеснул ему в глаза неустановленной жидкостью, причинив физическую боль, — добавили в ведомстве.

В результате преступлений мужчины пострадали три человека. Суд приговорил жителя Чигорака к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным по трем статьям: похищение, использование рабского труда и угрозы.

Ранее жительница Подмосковья сгорела заживо в собственной квартире из-за неадекватной женщины. Та потеряла собаку и решила, что в пропаже виновата ее соседка. После словесной перепалки она облила горючей жидкостью дверь женщины и подожгла, та не сумела покинуть горящую квартиру и задохнулась.

Воронежская область
рабы
похищения
преступления
