В Госдуме разнесли Зеленского после угроз в адрес России Депутат Колесник: Зеленский не вправе указывать властям России, что им делать

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет никакого права указывать властям России, что им делать, заявил ОТР депутат Госдумы Андрей Колесник. Так он отреагировал на заявления политика, что представителям Кремля нужно «заранее узнать, где ближайшее бомбоубежище». Парламентарий призвал не относиться всерьез к подобным высказываниям Зеленского.

Он живет ложью, ложью затащил украинский народ в бойню кровавую, продолжает топить Украину в крови, все время меняет свои решения. Вот они нашли друг друга с [президентом США Дональдом] Трампом. Вот они пусть между собой разбираются, — отметил Колесник.

Он также ответил на слова Зеленского о том, что Украина обладает секретным оружием, которое вынудит президента РФ Владимира Путина «сесть за стол переговоров». По мнению Колесника, лидер России сам разберется, с кем ему проводить встречи, опираясь на исключительно национальные интересы.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пригрозившему России Зеленскому следует знать, что Москва может ответить так, что его не спасет бомбоубежище. По его словам, также об этом не стоит забывать властям США.