«С вас 7500 рублей»: как лжемастера обманывают доверчивых россиян

Мошенничество во время ремонта бытовой техники приобретает небывалые масштабы в РФ. Юристы заявляют, что число жалоб граждан на мастеров-аферистов стремительно растет. Как отличить добросовестного ремонтника от обманщика и не стать очередной жертвой — в материале NEWS.ru.

Как мастера-мошенники обманывают россиян

Житель Ульяновска подал в суд, посчитав, что его обманул мастер, вызванный для ремонта посудомоечной машины. В разговоре с NEWS.ru мужчина рассказал, что банальная поломка техники привела его в судебную инстанцию.

«Начала барахлить посудомойка, мы с женой пригласили мастера. Он пришел, сказал, что представляет известный агрегатор, который оказывает услуги различных технических специалистов. Вскоре выяснилось, что неисправность была пустяковая, на ее устранение ушло не более 15 минут. Причем мастер не предупредил о стоимости своих услуг заранее. Потом он заявил, что с нас — 7500 рублей», — рассказал ульяновец.

По его словам, между ним и пришедшим по вызову специалистом не был заключен договор. Стороны также не подписали акт выполненных работ. Мастер попросил перевести деньги за свои услуги на банковскую карту другого человека. Позднее супруги поняли, что стали жертвой обмана. Как правило, подобные услуги обходятся в несколько раз дешевле. Теперь мировому суду в Ульяновске предстоит разобраться в этой ситуации.

Подобные случаи не единичны. Ольга из Подмосковья рассказала NEWS.ru, что недавно обратилась в сервис, который проводит на заказ различные работы по дому.

«Мне надо было заменить люстру. Мастер снял старую, отключил два провода, после чего подключил новую, которая уже была полностью собрана. Вся работа заняла не более 7–10 минут. За эту услугу с меня взяли 15 тысяч рублей. Я была просто шокирована», — сказала женщина.

Москвич Сергей тоже «обжегся», пригласив мастера. Как пояснил он в разговоре с NEWS.ru, дома нужно было установить две розетки с прокладкой провода по кабель-каналу. «Вы не поверите, но за эту услугу с меня содрали 19 тысяч рублей! Позднее выяснилось, что розетки были установлены неправильно, однако мастера и след простыл. На мои звонки он просто перестал отвечать», — сказал мужчина.

Елизавета из Самарской области рассказала NEWS.ru, что недавно пригласила домой сантехника. «Протекал слив в ванной. Мастер что-то сделал, однако проблему не решил. За такую „услугу“ он взял с меня шесть тысяч рублей. Я потом ему звонила, ругалась, а он мне лишь ответил — мол, что вы от меня хотите, я же не волшебник», — отметила женщина.

До этого она уже становилась жертвой аферистов. «У меня сломалась стиральная машинка, вызвала домой специалиста по объявлению, которое нашла в интернете. Он провел диагностику, после чего потребовал с меня пять тысяч рублей. Когда я стала возмущаться, мастер достал распечатанный прайс-лист и сказал, что это его расценки. Он пригрозил вызвать полицию, если я не рассчитаюсь», — добавила Елизавета.

Адвокат Григорий Сарбаев рассказал NEWS.ru, что главная задача мастеров-мошенников состоит в том, чтобы ремонт продолжался вечно.

«По этой причине они предпочитают устанавливать на сломанные приборы некачественные детали, что сложно проконтролировать. В итоге техника вновь вскоре сломается, и вы снова вызовете этого „специалиста“. Поэтому надо хорошенько подумать, стоит ли заниматься ремонтом микроволновки или стиральной машинки либо рациональнее и дешевле приобрести новую», — сказал адвокат.

Почему рынок ремонтных услуг находится в черной зоне

Рынок ремонтных услуг в России находится в абсолютно черной зоне, сообщил в беседе с NEWS.ru юрист Сергей Ефимов. По его словам, во времена СССР в этой области существовал относительный порядок. Сферу бытового обслуживания практически полностью контролировало государство.

«Сейчас ремонт бытовой техники, электроники, сантехнические работы и работы, связанные с электрикой, полностью отданы на откуп частникам. Причем чаще всего услуги оказываются совершенно нелегально: договоры не заключаются, акты выполненных работ не подписываются. То есть все держится на честном слове. Однако, как показывает практика, честное слово является очень сомнительной гарантией», — пояснил Ефимов.

Между тем, по его словам, рынок бытового ремонта оценивается в миллиарды рублей: «Здесь вращаются совершенно „черные“, нигде не учтенные деньги. Самое главное — такой ремонт сопряжен с целым набором серьезных рисков. Например, кто будет отвечать, если после работы мастера стиральная машинка потечет и вы затопите соседей?»

В 2024-м количество оплаченных ремонтов бытовой техники увеличилось на 35% по сравнению с предыдущим годом, подсчитал один из производителей смарт-терминалов и онлайн-касс. На «Авито Услугах» число обращений за ремонтом бытовой техники в 2014-м выросло на 15%. Причем тенденция сохраняется и в этом году. Потребители стали чаще обращаться к частным мастерам из-за того, что иностранные вендоры закрыли свои сервисные центры в России.

Как выстраивать общение с мастерами, чтобы вас не обманули

Ключевой совет для потребителей во время ремонта бытовой техники — нужно прийти к предварительной договоренности и подписать документы, пояснил NEWS.ru юрист Дмитрий Сальников.

«В первую очередь до начала ремонта необходимо узнать точную стоимость диагностики. Нужно выяснить, станет ли она бесплатной, если вы согласитесь на ремонт. Во время визита мастера требуйте составления предварительной сметы с детализацией (неисправность, запчасти, работа). Без вашего согласия на смету — никаких работ», — заявил Сальников.

После ремонта, по словам юриста, необходимо обязательно получить акт выполненных работ и гарантийный талон.

Как отличить добросовестного мастера по ремонту от обманщика

Отсутствие документов — главный признак недобросовестности специалиста, сказал Сальников.

«Честный специалист всегда составит смету, объяснит причину поломки и даст гарантию. Недобросовестный на словах оперирует суммами, запугивает и не дает документов. В случае спора ваша защита — подписанные бумаги. С ними можно обращаться с претензией, а затем в Роспотребнадзор или суд», — сообщил юрист.

Сарбаев рекомендует связываться с проверенными сервисными центрами.

«Если вы находите мастеров на сайтах объявлений, то не поленитесь почитать отзывы. Это станет дополнительной страховкой от жуликов», — пояснил он в разговоре с NEWS.ru.

