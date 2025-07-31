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31 июля 2025 в 23:00

Как проверить, есть ли на мне кредиты: 5 надежных способов

Как проверить, есть ли на мне кредиты Как проверить, есть ли на мне кредиты Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неожиданные долги могут испортить кредитную историю и финансовые планы. В новом материале NEWS.ru разберемся, как проверить, есть ли на мне кредиты или займы, чтобы вовремя обнаружить возможные проблемы.

Официальные способы проверки

1. Проверка через бюро кредитных историй (БКИ). Самый надежный метод:

  • выберите одно из основных БКИ (НБКИ, ОКБ, «Эквифакс»);

  • подайте запрос на сайте или в офисе организации;

  • получите полный отчет о своих кредитах.

Плюсы: самая полная информация.

Минусы: может потребоваться оплата за подробный отчет.

2. Проверка через «Госуслуги». Удобный онлайн-способ:

  • зайдите на портал;

  • авторизуйтесь с подтвержденной учетной записью;

  • в разделе «Налоги и финансы» выберите «Сведения о кредитной истории».

Плюсы: бесплатно и официально.

Минусы: показывает только список БКИ, где хранится ваша история.

3. Проверка через Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Если долги уже переданы приставам:

  • зайдите на сайт;

  • заполните анкету в соответствующем разделе;

  • проверьте наличие исполнительных производств.

Плюсы: выявит проблемные кредиты.

Минусы: показывает только просроченные долги.

4. Личный запрос в банки. Надежный, но трудоемкий способ:

  • составьте список банков, где могли взять кредит;

  • отправьте официальные запросы;

  • получите ответы о наличии кредитов.

Плюсы: точная информация.

Минусы: требует много времени.

Что делать, если нашли чужой кредит?

Если обнаружили кредит, который не оформляли:

  • напишите заявление в банк для оспаривания долга;

  • подайте заявление в полицию о мошенничестве;

  • обратитесь в БКИ для исправления истории.

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Виктория Семёнова
В. Семёнова
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