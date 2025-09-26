Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 16:07

Обнародовано меню для Лукашенко в Кремле

Омлет, зеленая гречка и киноа вошли в рабочий завтрак Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко, Владимир Путин Александр Лукашенко, Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»

На завтрак президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко были предложены белковый омлет с форелью и спаржей, зеленая гречка с авокадо и яйцом, а также ролл с пастрами из говядины, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Лидеры встретились в Кремле 26 сентября.

В меню также были пшенная каша с тыквой и голубикой, киноа на топленом молоке с персиком и творожная запеканка с изюмом и клубникой. Что именно заказали Путин и Лукашенко — неизвестно.

Путин на встрече с Лукашенко заявил, что практически по всем направлениям сотрудничества России и Белоруссии идет активная работа. По его словам, РФ является лидером среди торгово-экономических партнеров республики.

Лукашенко в свою очередь заявил, что Минск продолжит закупать у российского «Газпрома» газ в том же объеме. Он также добавил, что сегодня везде есть спрос на природный газ.

Белорусский лидер также пошутил, что Минск создал конкурента для «Газпрома», запустив первую атомную электростанцию. В настоящее время она выдает около 40% электричества.

Владимир Путин
Александр Лукашенко
Кремль
переговоры
