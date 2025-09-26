Троих украинцев задержали в Японии после вторжения в дом у АЭС «Фукусима-1»

Троих украинцев задержали в Японии после вторжения в дом у АЭС «Фукусима-1»

Японские власти задержали троих украинских граждан за вторжение в дом в зоне отчуждения АЭС «Фукусима-1», передает NHK со ссылкой на полицейских. Анатолия Дыбака, Владислава Савинова и Александра Кривкова подозревают в нарушении неприкосновенности чужого жилища.

Украинцы транслировали свои действия во время YouTube-стрима, один из зрителей пожаловался полиции на нарушение закона. Утром правоохранители прибыли на место преступления и задержали троих граждан, подчеркивают журналисты.

Ранее двоих украинцев поймали у стратегического объекта в Польше — краковского водоканала. По данным службы безопасности предприятия, молодые люди пытались открыть ворота и использовали телефоны для фото- и видеосъемки.

Также суд в Запорожье вынес приговоры двум украинским шпионам, сотрудничавшим с ВСУ. Один получил пожизненный срок, а другой — 21 год колонии. Подсудимым вменяли статьи «Участие в диверсионном сообществе», «Диверсия, повлекшая причинение смерти» и «Шпионаж».