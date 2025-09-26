Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 17:28

Троих украинцев задержали в Японии после вторжения в дом у АЭС «Фукусима-1»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Японские власти задержали троих украинских граждан за вторжение в дом в зоне отчуждения АЭС «Фукусима-1», передает NHK со ссылкой на полицейских. Анатолия Дыбака, Владислава Савинова и Александра Кривкова подозревают в нарушении неприкосновенности чужого жилища.

Украинцы транслировали свои действия во время YouTube-стрима, один из зрителей пожаловался полиции на нарушение закона. Утром правоохранители прибыли на место преступления и задержали троих граждан, подчеркивают журналисты.

Ранее двоих украинцев поймали у стратегического объекта в Польше — краковского водоканала. По данным службы безопасности предприятия, молодые люди пытались открыть ворота и использовали телефоны для фото- и видеосъемки.

Также суд в Запорожье вынес приговоры двум украинским шпионам, сотрудничавшим с ВСУ. Один получил пожизненный срок, а другой — 21 год колонии. Подсудимым вменяли статьи «Участие в диверсионном сообществе», «Диверсия, повлекшая причинение смерти» и «Шпионаж».

Япония
Украина
задержания
соцсети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сгоревшая в проданной квартире петербурженка оказалась жертвой мошенников
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом – готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 28 сентября: ждать ли холод и заморозки
Нашествие опасных божьих коровок зафиксировали в российских регионах
Что известно о последних днях жизни и смерти актрисы Людмилы Гавриловой
ВСУ впали в железнодорожную «кому» после ударов российской авиации
Хищные божьи коровки атакуют регионы России
Нарколог рассказал о коварной особенности женского алкоголизма
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.