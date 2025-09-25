Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 18:00

Кокедама — японский стиль комнатного озеленения: шикарные шары из мха и цветов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кокедама — это современный японский стиль комнатного озеленения, который завоевывает популярность среди любителей домашних растений. Суть техники заключается в том, что растение выращивается в шаре из мха, превращая его в своеобразное живое произведение искусства. Такие растения можно подвешивать, ставить на подставки или даже размещать на декоративных тарелках, создавая уникальные композиции в интерьере.

Главное преимущество кокедамы — простота ухода. Для полива достаточно погрузить мшистый шар в воду на несколько минут, после чего растение снова готово радовать своим видом. Этот метод идеально подходит для сансевиерии, хлорофитума, суккулентов и других неприхотливых растений, которые требуют умеренного полива и хорошо чувствуют себя в домашних условиях. Помимо практичности, кокедама обладает высокой декоративной ценностью.

Шар из мха добавляет интерьеру текстуры и природного шарма, а необычная форма растения становится центром внимания. Кокедама также популярна среди тех, кто ищет идеи для мини-садов, декоративных уголков или подарков ручной работы. Этот японский стиль озеленения сочетает эстетику и удобство, позволяя каждому создать уютное пространство с живыми акцентами природы. Даже начинающие садоводы легко справятся с выращиванием кокедамы, наслаждаясь процессом и результатом одновременно.

Ранее мы рассказывали о пушистых многолетниках. Красивые как с обложки и выносливые как танк!

Читайте также
Перенесет тень, засуху и редкий полив: неприхотливый многолетник будет радовать до осени
Общество
Перенесет тень, засуху и редкий полив: неприхотливый многолетник будет радовать до осени
Уникальное растение с серебристыми «монетками»: успейте посадить многолетник в октябре
Общество
Уникальное растение с серебристыми «монетками»: успейте посадить многолетник в октябре
Как выбрать шторы в 2025 году: гид от дизайнеров и «колхоз»-чек-лист
Общество
Как выбрать шторы в 2025 году: гид от дизайнеров и «колхоз»-чек-лист
Троих украинцев задержали в Японии после вторжения в дом у АЭС «Фукусима-1»
Азия
Троих украинцев задержали в Японии после вторжения в дом у АЭС «Фукусима-1»
Пышный цветник из садовых роз: мечта любого дачника станет реальностью
Общество
Пышный цветник из садовых роз: мечта любого дачника станет реальностью
сады
цветы
интерьер
Япония
растения
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.