Путин обозначил ключевую задачу России

Дальнейшее укрепление суверенитета и безопасности страны остается ключевой задачей, заявил российский лидер Владимир Путин. Обращаясь к вновь избранным главам регионов по видеосвязи, он отметил, что перед ними стоит задача усилить оборонно-промышленный комплекс. Трансляцию ведет Кремль.

Наша общая ключевая задача — укрепление суверенитета и безопасности государства. И в этом плане огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса, — сказал Путин.

Лидер призвал глав регионов привлекать в свои управленческие команды ветеранов СВО. Кроме того, президент также подчеркнул важность выполнения национальных проектов в регионах.

До этого Путин заявил, что в мире наступил новый технологический уклад. По словам главы государства, российская сторона уже создает дата-центры на своих атомных электростанциях. Также, как отметил президент, все больше сторон на мировой арене видят в мирном атоме возможности для долгосрочного ускоренного развития.