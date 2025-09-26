«Мы воюем за свою безопасность»: цитаты Кеосаяна об СВО, Путине и Симоньян

26 сентября скончался режиссер Тигран Кеосаян. Девять месяцев он находился в коме. Его жена, главный редактор RT Маргарита Симоньян, навещала его в больнице и рассказывала весной, что супруг начал реагировать на звук ее голоса. Что говорил Кеосаян о специальной военной операции на Украине, президенте России Владимире Путине и о семье — в материале NEWS.ru.

О Маргарите Симоньян

— Я всегда с юмором относился к тому, что говорили, брак должен быть единокровным. Наверное, это касается какого-то уклада (хотя мы в разных местах выросли и такая большая разница — 14 лет), но он един. Я родился и вырос в России, в Москве, и она выросла в России, в Краснодарском крае. А в результате получается уклад, как у моих родителей: как будто она знает, как я жил ребенком. Рита для этого ничего не делает, она просто так существует, а получается, как будто я вернулся в детство.

— Что такое любовь? У меня нет формулы какой-то. Уже на третьем свидании история из ухаживаний мужчины за красивой женщиной переросла в родственную историю. <…> К этому добавилось мое восхищение ее уникальными умственными способностями и бесконечное уважение. Мы встретились сформировавшимися взрослыми личностями, и это очень тяжело, особенно с моим характером. Но соревнование у нас не началось.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

О Владимире Путине

— Президент не купюра, которая нравится или нет. Президент оформляет чаяния населения, народа, который его выбрал. Или не оформляет. Мне кажется, что в данном случае президент Путин оформляет в действиях, в результатах и в поступках чаяния народа.

Когда я был «свободен» и вел оппозиционную программу, я зарабатывал гораздо больше. Гораздо. Я не девочка, чтобы любить Путина. Мне нравится курс. Он соответствует моим взглядам на будущее моей страны.

Если государственный курс мне в целом симпатичнее, чем негосударственный, — конечно, я буду с этим государством. Станет несимпатичным — не буду. Пока что мне нравится пытаться изнутри делать его лучше, чище, и это правильнее, чем умыть руки.

О кино

— Снимать агитку не хочется. Я к кино отношусь абсолютно серьезно. Я считаю, что это, как говорила Раневская, плевок в вечность. Значит, это моя профессия. Я же не телеведущий, я не актер, не сценарист. Я режиссер.

Великие фильмы, они все были сняты после войны. Знаете почему? И они остались великими для всего мира, не только для нас. Потому что в подсознании у нас, у зрителей, и у них, у создателей, у Калатозова, у Григория Наумовича Чухрая, великих, было Знамя Победы, которое развевалось над Рейхстагом. А когда Знамя Победы над Рейхстагом или над тем, что мы назовем Рейхстагом в этой войне, будет развеваться, вот тогда появятся великие фильмы.

Тигран Кеосаян Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

О детских воспоминаниях

— Лет 15–20 назад у меня исчезло ощущение Нового года. Как только этот праздник приближается, я хочу прежних эмоций. Но их нет. И это, видимо, уже никак не изменить. Жаль…

Помню, как мы с братом Давидом лежали в детской и кайфовали в предвкушении праздника. На улице холодно ужасно, а дома тепло. И мы знаем, что скоро будет Новый год — и это чума! Мы поедем в Дом творчества кинематографистов в Болшево, где соберутся и наши друзья. И мы опять будем подглядывать за Людкой, за Танькой, за Катькой или за какой-нибудь другой девчонкой — неважно.

И все так весело! Вот оно — предчувствие неминуемо приближающегося волшебного праздника, когда можно всю ночь не спать, когда в каждой твоей клеточке разлито ощущение, что все будет хорошо и все прошлые неприятности, недоразумения, неудачи будут стерты, как ластиком, а жизнь 1 января начнется с чистого листа.

Хотя это вранье, конечно же, самому себе. Но фантастически привлекательное вранье! И внутри — предвкушение чуда. Нет сегодня этого ощущения. Хотя, несмотря ни на что, со мной по-прежнему остаются краеугольные вещи: излишний романтизм, ощущение, что можно в этой жизни что-то изменить к лучшему. («Караван историй»)

Об СВО

— Мы ж не с Украиной воюем, и даже не с НАТО. Мы воюем за свою безопасность. Безопасность — это цель. И в этом смысле расскажите мне, пожалуйста, какая может безопасность быть для Крыма, если не будет, Одесса не будет обезопашена, Очаков, Херсон и Николаев, то есть выход к Черному морю. А что делать с Приднестровьем, расскажите мне. Нет, без Одесской области не получится.

— Настало успокоение, потому что стагнация и время полутонов закончились. Произошло то, что должно было произойти. Нарыв лопнул, к сожалению, в таком виде. Ты можешь только по-человечески взять бутылку водки и с этими ребятами поговорить, но, боюсь, не поможет, потому что идет эпоха турбулентности. Придет осознание через трибуналы, через процессы. И когда говорят: «У нас в Киеве нет нацистов!» — я говорю, что они не уничтожили этот нацизм, следовательно, они нацисты. Чтобы вырезать гнойник, ты должен сделать разрез, должен все очистить, вырезать, а это больно и страшно.

Тигран Кеосаян Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

О Максиме Галкине

— Ты (Максим Галкин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) обманул страну, поклонников. А если бы ты сказал: «Я мужиков люблю, а теперь шутка» — тогда пожалуйста. Ты или не учи меня, гражданина России, как жить, или разберись с этой историей… Не лучше ли тебе, Максимка, перед тем как становиться совестью нации, разобраться со своей совестью?.. Ты правда интересовался всем тем, что происходит в мире, в Донбассе? Ты, скотина, на Аллее Ангелов стоял? Ты, скотина, по этой улице разбомбленной ездил? На кладбище рядом с аэродромом? (шоу «Эмпатия Манучи»)

О воспитании детей

— Я считаю, что большие деньги портят детей. Они развращают их и не позволяют оценить радость от достижения чего-либо. У меня есть принцип: ничего не буду оставлять детям. Единственное, они могут жить в родительском доме всегда, когда захотят. Я считаю, что детям надо давать удочку, а не рыбу. Не знаю, кем бы я вырос или кем были бы матери моих детей Рита и Алена, если бы все давалось легко. Дети должны стремиться жить самостоятельно и работать, но знать, что у них есть тыл — родители. (Учительская независимая педагогическая газета)

Читайте также:

«Крыша» генералов, друзья в верхах: кто сделал из Пугачевой Примадонну

Киркоров совсем плох? Певец пропустил вечеринку Собчак и «Интервидение»

«Алла Борисовна нас невзлюбила»: цитаты Симоньян о Пугачевой, Путине, Крыме