Размещение военного контингента стран НАТО на территории Одесской области Украины преследует цель спровоцировать Россию на агрессивные действия, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС. Он пояснил, что подобные шаги со стороны отдельных европейских государств демонстрируют намерение оказать давление не только на Молдавию, но и на Москву.
То, что страны НАТО стремятся разместить свои силы в Одесской области, в очередной раз показывает стремление отдельных европейских стран не только надавить на Молдавию, но и спровоцировать Россию на агрессию, — сказал Сальдо.
Он подчеркнул, что Одесса исторически является российским городом. Поэтому любое присутствие там военных НАТО представляет угрозу как для проживающих в области граждан, так и для национальной безопасности Российской Федерации.
Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что командование НАТО планирует использовать размещение войск на Украине для устрашения Приднестровья в рамках операции по возможной оккупации Молдавии. По данным спецслужбы, контингент Альянса будет размещен под Одессой.