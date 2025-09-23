В России раскрыли истинную цель планов НАТО по отправке войск под Одессу Сальдо: в НАТО хотят спровоцировать РФ на агрессию отправкой войск под Одессу

Размещение военного контингента стран НАТО на территории Одесской области Украины преследует цель спровоцировать Россию на агрессивные действия, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС. Он пояснил, что подобные шаги со стороны отдельных европейских государств демонстрируют намерение оказать давление не только на Молдавию, но и на Москву.

То, что страны НАТО стремятся разместить свои силы в Одесской области, в очередной раз показывает стремление отдельных европейских стран не только надавить на Молдавию, но и спровоцировать Россию на агрессию, — сказал Сальдо.

Он подчеркнул, что Одесса исторически является российским городом. Поэтому любое присутствие там военных НАТО представляет угрозу как для проживающих в области граждан, так и для национальной безопасности Российской Федерации.

Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что командование НАТО планирует использовать размещение войск на Украине для устрашения Приднестровья в рамках операции по возможной оккупации Молдавии. По данным спецслужбы, контингент Альянса будет размещен под Одессой.