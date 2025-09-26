Генерал раскрыл, как российская армия «выбивает табуретку из-под ног» ВСУ

Российская армия ударами по ВПК Украины системно подрывает военный потенциал ВСУ, что приводит к обрушению отдельных участков фронта, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, это достигается за счет методичных атак на ключевую инфраструктуру противника. Генерал добавил, что эти меры также снижают угрозу террористических атак на российскую территорию.

При нанесении ударов по военным целям, а также объектам, связанным с ВПК и энергосистемой Украины, мы подрываем потенциал ВСУ. И чем больше мы будем атаковать, тем меньше у украинской армии будет оставаться желания сражаться, сопротивляться на линии боевого соприкосновения. Поэтому ВС РФ выбивают табуретку из-под ног украинской армии, ликвидируют подразделения, личный состав, срывают ротации, уничтожают цеха по производству и места складирования оружия. Эти удары уменьшают потенциал нанесения террористических атак на нашу территорию, приводят к обрушению отдельных участков фронта и в целом приближают нас к победе, — пояснил Липовой.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли один массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины за минувшую неделю. Для атак применялись высокоточное оружие и беспилотники.

Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов до этого заявил, что Вооруженные силы Украины понесли значительные потери за одну неделю в зоне специальной военной операции ВС России. По его словам, это стало следствием эффективных действий российских бойцов.