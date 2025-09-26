Путин объяснил, чего ждут россияне после выборов

Россияне поддержали власти, проголосовав на выборах, и теперь ждут исполнения предвыборных обещаний, заявил российский лидер Владимир Путин. Обращаясь к вновь избранным главам регионов по видеосвязи, он указал в том числе на вопросы социального характера. Трансляцию ведет Кремль.

Понятно, что нужно делать. Нужно исполнять те обещания, которые были вами даны гражданам, избирателям, нашим людям в ходе избирательной кампании — в качестве целей развития регионов, решения вопросов социального характера, — подчеркнул он.

Кроме того, Путин обратил внимание, что дальнейшее укрепление суверенитета и безопасности страны остается ключевой задачей. По его словам, перед главами регионов стоит задача усилить оборонно-промышленный комплекс. Лидер также призвал глав регионов привлекать в свои управленческие команды ветеранов СВО.

Также российский лидер заявил, что преданность участников спецоперации на Украине Родине должна быть ориентиром для всех, кто находится в органах власти. По его словам, все понимают, через какие исторические этапы в настоящее время проходит Россия.