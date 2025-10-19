Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 07:00

На Западе рассекретили «эффект бабочки» от нового решения Трампа по РФ

Журналист Христофору: ЕС будет умолять Трампа не идти Путину навстречу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Решение президента США Дональда Трампа провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным вызвало серьезную озабоченность среди глав стран Евросоюза. По мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, это заставит европейских лидеров активно убеждать американского президента не идти на уступки российской стороне.

Журналист выразил уверенность, что в ближайшие недели европейские политики будут постоянно обращаться к Трампу с соответствующими призывами. Это будет происходить буквально «24 часа в сутки семь дней в неделю».

Президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте, вероятно, будут на следующем рейсе в Вашингтон, чтобы умолять о встрече с Трампом. Послание европейцев и неоконсерваторов Трампу: «<…> пожалуйста, не оставляй нас, папа», — написал в социальной сети X Христофору.

Заявление последовало после телефонного разговора между Путиным и Трампом. В ходе него обсуждалась возможная встреча политиков в Будапеште.

Во время переговоров российский лидер выразил приверженность дипломатическому урегулированию украинского кризиса и предупредил о последствиях поставок Украине ракет Tomahawk. Трамп, в свою очередь, подчеркнул важность скорейшего завершения конфликта и потенциал российско-американского экономического сотрудничества.

Ранее издание Spiegel обратило внимание, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет в плюсе от предстоящей встречи президентов России и США. Точная дата саммита пока не объявлена.

