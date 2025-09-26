Трамп поделился достижением насчет урегулирования в Газе Трамп допустил, что сделка по урегулированию в секторе Газа достигнута

Сделка по урегулированию ситуации в секторе Газа, вероятно, достигнута, заявил президент США Дональд Трамп во время общения с прессой на лужайке Белого дома. По данным ТАСС, американский лидер убежден, что это положит конец боевым действиям.

Думаю, что сделка по Газе, вероятно, достигнута. Мы очень близки к сделке по Газе, — подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома полагает, что договоренность позволит вернуть заложников, плененных бойцами движения ХАМАС. Такое мнение он высказал после предложения арабским и мусульманским странам плана из 21 пункта по прекращению конфликта.

Ранее жителям сектора Газа пришлось слушать речь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генассамблее ООН. Политик транслировал свое выступление через громкоговорители, которые были установлены рядом с границей.

Король Испании Филипп VI призвал власти Израиля немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа, заявив об этом с трибуны ГА ООН. Монарх описал ситуацию как «бойню». Король подчеркнул, что не может молчать на фоне разрушений, бомбардировок больниц и школ.