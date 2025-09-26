Глава ВТБ рассказал, куда лучше всего вложить сбережения

Если человек хочет приумножить сбережения, но боится рисковать, лучшим вариантом станет вклад в проверенном банке, заявил глава ВТБ Андрей Костин на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» при поддержке ГК «Росатом». По его словам, пока проценты по вкладам остаются высокими, но это ненадолго, передает корреспондент NEWS.ru.

Это зависит от того, последнее вы вкладываете или не последнее, насколько вы готовы рисковать. У меня были истории, когда я мог заработать в 40–50 раз за год-два, но я не вложил, считая это рискованным. <...> Но я не жалею об этом, — отметил Костин.

По его словам, обычно чем выше риск, тем больше доход. Однако сейчас появилась редкая возможность получить хорошую прибыль, вложившись в депозиты банков.

Положите в хороший банк. <…> Они (проценты по вкладам. — NEWS.ru) и сейчас остаются на уровне 15–16%, но это время закончится. Через пару лет в банке вы получите 5–6%. Тогда будет смысл подумать о вложениях в акции или какие-то другие инструменты, — отметил глава ВТБ.

Ранее исследование показало, что около трети россиян считают оптимальной финансовую подушку в размере более 1 млн рублей. По 20% опрошенных назвали приемлемыми суммы от 301 тыс. до 500 тыс. рублей и от 501 тыс. до 1 млн рублей, а еще 19% — от 101 тыс. до 300 тыс. рублей. Лишь 9% респондентов признались, что готовы ограничиться 100 тыс. рублей.