26 сентября 2025 в 20:10

Глава ВТБ спрогнозировал сроки отказа от доллара

Глава ВТБ заявил, что на отказ от доллара и евро уйдут десятилетия

Полный отказ от доллара и евро в мировых расчетах займет десятилетия, несмотря на активную дедолларизацию в России, заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в ходе марафона «Знание.Первые» при поддержке ГК «Росатом». Так он ответил на вопрос о перспективах перехода на валюты дружественных стран, передает корреспондент NEWS.ru.

Для мира западного и в их взаимоотношении даже со странами Глобального Юга это будет происходить очень постепенно. Роль доллара будет уменьшаться, она уже уменьшается, но сегодня его просто нечем заменить, — пояснил Костин.

Он отметил, что Китай, несмотря на сопоставимый с США экономический потенциал, пока не готов предложить альтернативу долларовой системе. Глава ВТБ подчеркнул, что российский бизнес уже практически завершил дедолларизацию, но глобальный переход займет длительное время из-за удобства единого расчетного эквивалента.

Ранее Костин назвал ключевые факторы укрепления рубля, отметив макроэкономическую стабильность и положительное сальдо торгового баланса. Он подчеркнул, что курс национальной валюты складывается рыночно и зависит от уровня инфляции и процентной ставки.

