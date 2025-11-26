День матери
26 ноября 2025 в 16:46

В Египте задумались о смене валюты для оплаты прохода по Суэцкому каналу

Египет готов взимать плату за проход судов по Суэцкому каналу в нацвалютах БРИКС

Суэцкий канал Суэцкий канал Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press
Египетский Суэцкий канал может взимать плату за проход торговых судов в национальных валютах стран БРИКС, вместо долларов США, заявил РИА Новости глава администрации водной артерии Усама Рабиа. По его словам, для этого нужно только согласовать этот вопрос с Центробанком Египта.

Изучается вопрос о расчетах в национальных валютах со странами БРИКС. Мы направили в Центробанк соответствующий запрос после того, как к нам обратились многие компании, чтобы получить согласие для изменения расчетов в американских долларах в пользу других валют, — сказал Рабиа.

Контролирующие большую часть побережья Красного моря в Йемене хуситы начали обстреливать связанные с Израилем суда в ответ на военные действия в секторе Газа. Из-за этого резко сократились перевозки через Суэцкий канал. Движение наносит удары беспилотниками и ракетами по территории еврейского государства.

Ранее сообщалось, что объединение БРИКС начало работу над созданием платформы, которая станет международным аналогом «Честного знака». Гендиректор «БРИКС Медиа Групп» Екатерина Шмалько заявила, что система призвана обеспечить поддержку и развитие бизнеса между странами. Платформа получила название «БРИКС Медиа Ворлд».

