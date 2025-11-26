Психиатр предположил, почему пропавшая в Турции москвичка улетела из РФ Психиатр Борисов: у пропавшей в Турции москвички может быть психический недуг

Пропавшая в Стамбуле москвичка может страдать психическим расстройством, предположил в беседе с NEWS.ru психотерапевт, гипнотерапевт, психиатр Георгий Борисов. По мнению эксперта, об этом говорят изменения в поведении девушки перед поездкой: замкнутость, увлеченность сериалами, возможное отсутствие критического мышления.

Сам факт такого неожиданного полета в октябре тоже может быть не случаен. Известно, что весна и осень — это период обострения психических расстройств. Возможно на фоне этого как раз и произошла такая реакция, что даже оставив ценные подарки, связанные с ребенком, она улетела в другую страну, — не исключил Борисов.

При этом он отрицает версию, согласно которой Дарью могли загипнотизировать и таким образом выманить из России. По словам Борисова, в постсоветском пространстве распространен миф, что человека можно при помощи гипноза ввести в состояние, когда он не будет отдавать отчет своим действиям. Однако это всего лишь манипуляции, основанные либо на запугивании жертвы, либо на психологической перегрузке.

Россиянка с 10-летним сыном улетела в Стамбул 17 октября, забрав все документы и оставив личные вещи и технику. Поездка была неожиданной для родных, при этом в последние несколько месяцев 32-летняя Дарья увлекалась турецкими сериалами и стала замкнутой.

В последний раз семью видели в аэропорту Стамбула. Девушку с ребенком забирал неизвестный мужчина на легковом автомобиле.