День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 16:53

«Сами-то верите»: посол Озеров о посадке дрона в Молдавии

Посол России Озеров удивился посадке дрона в Молдавии

Посол РФ в Молдавии Олег Озеров на выходе из здания МИД Молдавии в Кишиневе Посол РФ в Молдавии Олег Озеров на выходе из здания МИД Молдавии в Кишиневе Фото: Родион Прока/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Посол России Олег Озеров поставил под сомнение версию о «мягкой» посадке беспилотника на крышу сарая во Флорештах, сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова». Дипломат связал инцидент с возможными операциями под чужим флагом и призвал молдавскую сторону менять подход к оценке подобных случаев.

Вы сами-то верите в то, что говорится? Что вот этот дрон, у которого закончилось топливо, и он взял и сел на крышу. И сам не разрушился, и ничего не разрушил вокруг, — подчеркнул Озеров.

Дипломат отметил, что резкие заявления после инцидентов только усугубляют напряжение. По его мнению, вместо этого нужно анализировать каждую ситуацию и проверять факты. Он также предупредил о рисках провокаций, которые могут осложнить отношения между Россией и Молдавией.

Ранее профессор РАНХиГС Наталья Харитонова заявила, что власти Молдавии проводят в отношениях с Россией политику, аналогичную действиям Украины до начала СВО. Она отметила, что Кишинев избегает полного разрыва экономических связей, сохраняя участие в зоне свободной торговли СНГ, но при этом ориентируется на вступление в ЕС к 2028 году.

Молдавия
дроны
Россия
послы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Оренбуржье создали Центр инвестиций из стран БРИКС
Суд окончательно оставил аэропорт Домодедово в собственности государства
Греф предупредил о «катаклизме» при ужесточении льготной ипотеки
Военного прокурора внесли в базу «Миротворца»
Криминалист назвал вероятную версию попадания иголки в шоколадку «Марс»
Евросоюз раскрыл правду о подготовке ВСУ на Украине
Каллас назвала первый шаг на пути к завершению украинского конфликта
Аглая Тарасова одной фразой объяснила суду появление наркотиков в чемодане
Педиатр посоветовала, что есть во время грудного вскармливания
«Обнаружили в апреле»: названа точная причина смерти актера Шиловского
Появилось видео, как Путин попробовал сыграть на комузе
«Большая семерка» нашла деньги для Киева за счет доходов от активов России
В Иркутске загорелся цех по производству стеновых панелей
С саратовца взыщут 3 млн рублей, выплаченных за не вернувшегося с СВО сына
Психолог рассказала, как преждевременные елки крадут новогоднее настроение
Трампа уличили в стремлении мирно урегулировать конфликт на Украине
Эндокринолог перечислила главные причины набора веса
Францию уличили в нарушении свободы
Тарасовой огласили возможный приговор по делу о наркотиках. Фото из суда
Зоолог назвал неожиданную версию пропажи семьи Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.