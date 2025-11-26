«Сами-то верите»: посол Озеров о посадке дрона в Молдавии

Посол России Олег Озеров поставил под сомнение версию о «мягкой» посадке беспилотника на крышу сарая во Флорештах, сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова». Дипломат связал инцидент с возможными операциями под чужим флагом и призвал молдавскую сторону менять подход к оценке подобных случаев.

Вы сами-то верите в то, что говорится? Что вот этот дрон, у которого закончилось топливо, и он взял и сел на крышу. И сам не разрушился, и ничего не разрушил вокруг, — подчеркнул Озеров.

Дипломат отметил, что резкие заявления после инцидентов только усугубляют напряжение. По его мнению, вместо этого нужно анализировать каждую ситуацию и проверять факты. Он также предупредил о рисках провокаций, которые могут осложнить отношения между Россией и Молдавией.

Ранее профессор РАНХиГС Наталья Харитонова заявила, что власти Молдавии проводят в отношениях с Россией политику, аналогичную действиям Украины до начала СВО. Она отметила, что Кишинев избегает полного разрыва экономических связей, сохраняя участие в зоне свободной торговли СНГ, но при этом ориентируется на вступление в ЕС к 2028 году.