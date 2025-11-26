День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 16:46

Силы ПВО уничтожили 10 украинских дронов над тремя областями России

Минобороны: ПВО сбила 10 дронов над Белгородской, Брянской и Курской областями

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Системы противовоздушной обороны ликвидировали 10 украинских беспилотников в небе над приграничными территориями, сообщили в Министерстве обороны России. Воздушные цели были уничтожены в ходе отражения атаки днем в среду, 26 ноября.

В период с 12:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов, — сказано в сообщении.

Наиболее интенсивная воздушная обстановка наблюдалась в небе Белгородской области, где было нейтрализовано шесть вражеских дронов. Над территорией Брянской области расчеты противовоздушной обороны сбили три беспилотника. Еще один летательный аппарат был уничтожен в воздушном пространстве Курской области.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре человека пострадали при атаках ВСУ на регион. По его словам, это произошло в населенных пунктах Новая Каховка, Голая Пристань и Днепряны. Трое раненых были госпитализированы.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 26 ноября над Россией уничтожили более 30 украинских беспилотников. Атаке с воздуха подверглись четыре региона, а также акватория Черного моря.

Россия
Минобороны РФ
Украина
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз раскрыл правду о подготовке ВСУ на Украине
Каллас назвала первый шаг на пути к завершению украинского конфликта
Аглая Тарасова одной фразой объяснила суду появление наркотиков в чемодане
Педиатр посоветовала, что есть во время грудного вскармливания
«Обнаружили в апреле»: названа точная причина смерти актера Шиловского
Появилось видео, как Путин попробовал сыграть на комузе
«Большая семерка» нашла деньги для Киева за счет доходов от активов России
В Иркутске загорелся цех по производству стеновых панелей
С саратовца взыщут 3 млн рублей, выплаченных за не вернувшегося с СВО сына
Психолог рассказала, как преждевременные елки крадут новогоднее настроение
Трампа уличили в стремлении мирно урегулировать конфликт на Украине
Эндокринолог перечислила главные причины набора веса
Францию уличили в нарушении свободы
Тарасовой огласили возможный приговор по делу о наркотиках. Фото из суда
Зоолог назвал неожиданную версию пропажи семьи Усольцевых
Как приготовить треску, чтобы она таяла во рту? Секрет в соусе
«Жив в воспоминаниях»: продюсер о спорах за последний альбом Паши Техника
Военные устроили госпереворот в африканской стране
В ФРГ потребовали от Еврокомиссии один документ по российским активам
Полиция нагрянула в рехаб для подростков в Екатеринбурге
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.