Силы ПВО уничтожили 10 украинских дронов над тремя областями России Минобороны: ПВО сбила 10 дронов над Белгородской, Брянской и Курской областями

Системы противовоздушной обороны ликвидировали 10 украинских беспилотников в небе над приграничными территориями, сообщили в Министерстве обороны России. Воздушные цели были уничтожены в ходе отражения атаки днем в среду, 26 ноября.

В период с 12:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов, — сказано в сообщении.

Наиболее интенсивная воздушная обстановка наблюдалась в небе Белгородской области, где было нейтрализовано шесть вражеских дронов. Над территорией Брянской области расчеты противовоздушной обороны сбили три беспилотника. Еще один летательный аппарат был уничтожен в воздушном пространстве Курской области.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре человека пострадали при атаках ВСУ на регион. По его словам, это произошло в населенных пунктах Новая Каховка, Голая Пристань и Днепряны. Трое раненых были госпитализированы.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 26 ноября над Россией уничтожили более 30 украинских беспилотников. Атаке с воздуха подверглись четыре региона, а также акватория Черного моря.