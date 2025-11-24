Рубль скоро рухнет? Курсы валют сегодня, 24 ноября: доллар, евро, юань

Эксперты оценили перспективы российской валюты. Какие озвучиваются прогнозы, правда ли рубль скоро рухнет, каковы курсы валют сегодня, 24 ноября 2025 года, сколько стоят доллар, евро и юань?

Каков курс доллара сегодня, 24 ноября

Центробанк установил курс доллара на выходные и понедельник, 22–24 ноября, на уровне 79,0246 рубля. Ранее валюта удерживалась регулятором на отметке 80,7321 рубля и потеряла 1,7075 рубля.

На международном валютном рынке Forex доллар продается за 78,86 рубля, демонстрируя падение в размере 0,2355 (0,3%) на 11:19 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в понедельник, 24 ноября

Евро в понедельник, 24 ноября, стоит 90,5625 рубля, согласно установке ЦБ. До этого валюта была на отметке 92,6047 рубля и потеряла 2,0422 рубля. На Forex евро торгуется в районе 91,034 рубля, дешевея на 0,013 (0,01%) на 11:30 мск.

Актуальный курс Банка России для юаня составляет 11,0576 рубля против прежнего — 11,2795 рубля. Таким образом, валюта сдала позиции на 22,19 копейки. На Forex юань уходит за 11,0981 рубля, теряя 0,0315 (0,28%) на 11:33 мск.

Правда ли рубль скоро рухнет, прогнозы

Глава ACI Russia Евгений Егоров заявил, что нормализация геополитической ситуации способна спровоцировать резкое ослабление российского рубля. По его словам, достижение международных договоренностей может стимулировать отток капитала, создавая предпосылки для значительного снижения курса национальной валюты.

«Сейчас есть некоторый заход на очередной круг. И если будут достигнуты договоренности, тогда это вызовет ослабление рубля, на мой взгляд», — пояснил Егоров.

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев считает, что текущее укрепление рубля временное. В декабре, предположил финансист, российская валюта может потерять около 5% на фоне предпраздничного роста расходов и последствий санкционного давления на экспортную выручку.

Руководитель управления аналитики и финансовых рынков сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин допустил ослабление рубля до конца 2025-го. В декабре растет потребительский спрос, увеличивается спрос на импорт. Кроме того, дисконт на российскую нефть со временем отразится на поступлении валюты, считает эксперт. В базовом сценарии Ванин ожидает к концу декабря курс пары USD/RUB выше 85 рублей.

Рубль укреплялся к иностранным валютам из-за сжатия риск-премии после геополитических новостей, заявил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Тем не менее курсы все еще остаются в рамках многонедельного «боковика», так как большой активности со стороны продавцов иностранных валют не наблюдалось. В числе факторов поддержки российской валюты Зельцер назвал политику ЦБ: на фоне высоких ставок экспортеры вынуждены продавать больше валюты для покрытия рублевых расходов, а импортерам дорого финансироваться, пояснил эксперт. Зельцер предположил, что в декабре курс доллара может вернуться к уровню 85 рублей, евро — к 100 рублям, юань поднимется до 12 рублей.

Когда выгоднее всего открывать вклады

Аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева заявила, что при открытии банковского вклада в декабре можно получить дополнительную выгоду.

«В декабре банки традиционно усиливают борьбу за деньги населения. Этот период важен для сведения балансовых показателей, поэтому на рынке появляются точечные акции: повышенные ставки на короткий срок, разовые бенефиты за открытие вклада онлайн или через финансовые маркетплейсы, которые зачастую добавляют от себя бонус к ставке банка», — пояснила Замалеева.

По ее словам, большинство акций рассчитаны на несколько месяцев: в долгосрочной перспективе они окажутся не такими выгодными. Поэтому эксперт посоветовала использовать «лестницу вкладов»: часть средств кладется на короткий срок для получения бонусов от промоакций, а другая — на долгосрочную перспективу, чтобы зафиксировать ставку.

