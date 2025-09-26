РФ ответила на атаку на Новороссийск, финал СВО, самогон-убийца: что дальше

Вооруженные силы РФ ответили ВСУ после атаки на Новороссийск, инсайдеры считают, что у России есть «план Б», который позволит закончить СВО за 60 дней, в Ленинградской области от суррогатного алкоголя умерли 19 человек — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

«Орешником» по Банковой? РФ решает иначе: как ответили за Новороссийск

ВСУ атаковали Новороссийск 24 сентября. Источники пишут, что Россия незамедлительно ответила Украине запуском множества БПЛА «Герань-2» по электроподстанциям, обеспечивающим работу украинского ВПК. Так, по информации Telegram-канала «Донбасский партизан», в Нежине поразили подстанцию 330/110/35/10 кВ, от которой зависит энергосистема и железные дороги всего севера Украины. Источники говорят, что город погрузился во тьму.

Кроме того, утверждают инсайдеры, в Винницкой области ВС РФ вывели из строя тяговую подстанцию в Жмеринке, в Одесской области уничтожили подстанцию «Березовка», в Николаевской области — подстанции «Кавуны», «Колосовка транзитная» и «Кудрявцевка». Кроме того, пострадали подстанции в Кировоградской и Хмельницкой областях. По словам источников, произошедшее стало ответом за Новороссийск.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Автомобили в центре Новороссийска, сгоревшие вследствие ударов дронов со стороны ВСУ Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Тем временем глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий указал, что Россия взвешенно подойдет к ответу на удар ВСУ по Новороссийску. По его словам, это прерогатива верховного главнокомандующего и Минобороны.

«Уверен, что ответ будет выверенным, четким, соразмерным и взвешенным. Россия последовательно идет к достижению целей СВО. Или за столом переговоров, или на поле боя — мы их обязательно достигнем», — заверил депутат.

Слуцкий также объяснил, для чего ВСУ была необходима эта атака. Он считает, что у Киева было несколько мотивов.

«Киевская хунта не жалеет ни гражданскую инфраструктуру, ни мирных жителей: стариков, женщин и детей. Цель атаки — спровоцировать Россию на несимметричный ответ. Все ради внимания новой американской администрации, для возобновления финансовых вливаний в „войну до последнего украинца“», — заявил Слуцкий.

По поводу произошедшего также высказался председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, хочется ударить по Банковой улице, где расположен офис главы Украины, «Орешником», но все-таки нужно укреплять местные и даже объектовые силы противовоздушной и противодроновой обороны. Он добавил, что речь идет не о сложной технике, а о стрелковом вооружении и мобильных комплексах радиоэлектронной борьбы, а также о средствах пассивной защиты.

«Разумеется, удар по Новороссийску, как и ранее удар по Ялте и другим гражданским объектам в Крыму, — это провокация и очередная попытка кошмарить мирных граждан России. Такая тактика стала <…> уже традиционной. Наш ответ — всегда асимметричный. Мы никогда не бьем по гражданским объектам», — заявил Миронов.

Дом в центре Новороссийска, поврежденный вследствие ударов дронов со стороны ВСУ Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Хотя, по его словам, именно там киевские власти предпочитают размещать своих военных. Миронов отметил, что Россия не поддается на такие провокации.

«Врезать „Орешником“ по Банковой, конечно, хочется. И такая возможность у нас есть. Но, к сожалению, это не решит всех задач, которые стоят перед нами в рамках СВО. Не будет [президента Украины Владимира] Зеленского — Запад поставит другую марионетку и начнет еще больше накачивать ее деньгами и оружием», — высказался депутат.

«План Б» уже на столе: финал СВО за 60 дней удивит даже Трампа. В чем суть?

По инсайдерской информации, из-за провокаций ВСУ 24 сентября Россия может начать действовать жестко. Речь идет о так называемом плане Б, который закончит спецоперацию относительно быстро. Источники уверены, что такой финал СВО удивит даже президента США Дональда Трампа, ведь все завершится за 60 дней.

«Основные элементы этого плана включают: разрушение объектов критической инфраструктуры с акцентом на атомную энергетику, оставшуюся под контролем Украины; <...> уничтожение логистических узлов ВСУ, в том числе на границах с Польшей, Румынией и Словакией, чтобы остановить поставки западного вооружения; работу специальных групп за границей для ударов по зарубежным штабам координации помощи Украине, в первую очередь в Польше и Германии; эскалацию давления на НАТО, в том числе возможные кибератаки на критическую инфраструктуру отдельных стран Европы», — утверждает Telegram-канал INSIDER BLACK.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Также под прицелом оказалась логистика противника. Инсайдеры пишут, что президент России Владимир Путин дал прямое указание нанести ущерб железнодорожной инфраструктуре Украины. По словам источников, принято решение выводить из строя не отдельные ветки, а всю сеть — до такой степени, чтобы она утратила возможность централизованного использования для перевозки военных грузов и личного состава. Уже сейчас аналитики указывают, что ВСУ почти лишились ж/д, по крайней мере на юге, после точечных ударов ВС РФ.

«Массовая деградация сети неизбежно приведет к коллапсу логистики — перевалка грузов, дефицит вагонов, резкий рост тарифов и срывы экспортных контрактов станут нормой. В сумме это сформирует „структурный шок“», — указывает Telegram-канал «Полковник Чернов».

Отмечается, что Россия в течение трех лет почти не наносила ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины. По данным источников, такая сдержанность объяснялась негласными договоренностями с Западом: предполагалось вести боевые действия без затрагивания экономики. Все изменилось после появления «коалиции желающих» и антироссийских заявлений Трампа.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Домашний яд в бутылках из-под водки: массовая гибель людей в Ленобласти

Утром 26 сентября появилась информация о гибели восьми человек в Ленинградской области. По данным Telegram-канала Mash, люди стали жертвами контрафактного алкоголя, а причиной массового отравления суррогатом мог стать грязный самогонный аппарат. Якобы метиловый спирт мог попасть в напиток, который стал опасным для употребления.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Позже количество жертв отравления суррогатным алкоголем возросло до 12 человек. Сообщалось, что личности покупателей опасного алкогольного напитка устанавливаются следственными органами.

Также в Сети появились фотографии с домашнего производства суррогата в Сланцах в Ленобласти. На опубликованных пресс-службой прокуратуры Ленинградской области кадрах — канистры рядом с обувью и куртками домочадцев, а также ждущие своей очереди пустые бутылки в мешке.

«При надзорном сопровождении прокуратуры лица, реализовавшие алкоголь, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

Оказалось, что суррогатный алкоголь разливали по бутылкам из-под водки. По информации источников, 0,5 литра самодельного напитка стоили 100 рублей.

Подпольным производством алкоголя могла заниматься 60-летняя учитель-дефектолог Сланцевского детского сада. По предварительным данным, она на протяжении 10 лет поставляла горячительное 78-летнему пенсионеру Николаю Бойцову. Далее он продавал суррогат в деревне Гостицы.

Двое отравившихся суррогатным алкоголем мужчин из Ленобласти умерли на глазах у своих жен. Супруга одного из потерпевших сообщила, что ее мужа не стало через три дня после покупки смертоносного самогона.

«Он приполз, не мог стоять и говорить, сказал: „Я умираю“ — и отключился», — рассказала женщина.

Супруга второй жертвы суррогатного алкоголя сообщила, что ее муж тоже ушел из жизни прямо у нее на глазах. Спиртное он покупал там же, где и «половина деревни», — у пенсионера Николая Бойцова.

Кроме того, родственница одного из отравившихся суррогатным алкоголем в Ленобласти мужчин нашла у него дома на холодильнике листок. На нем было написано: «Отдать Бойцу 300 рублей». Женщина пришла к выводу, что мужчина что-то приобрел у Бойцова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также выяснилось, что задержанный за продажу суррогата в Ленобласти 78-летний пенсионер ранее был судим за незаконный оборот алкоголя. Его пытались привлечь к ответственности, но тот не явился на заседание по делу, потому что отравился собственным товаром. Это произошло пять лет назад. Суд постановил изъять у него одну бутылку, а все остальное торговец спиртным уничтожил.

В итоге комитет по здравоохранению Ленинградской области выявил 19 случаев смерти в сентябре из-за употребления суррогатного алкоголя. По словам специалистов, летальный исход наступил из-за отравления метанолом. Эта жидкость, по запаху и внешнему виду похожая на этиловый спирт, является опасным для человека ядом.

