«Через сутки ты труп». Что известно об отравлении «паленкой» в Ленобласти

В Ленинградской области умерли по меньшей мере 19 человек после употребления алкогольного фальсификата. Против производителя и распространителя товара было возбуждено уголовное дело. NEWS.ru поговорил с родственниками пострадавших и узнал, как к ним попала «паленка», часто ли происходят подобные ЧП, какое наказание могут получить преступники.

Чем отравились жители Ленинградской области

Массовое отравление алкогольным фальсификатом произошло в небольшом городе Сланцы и в деревне Гостицы, которая находится всего в семи километрах от него. Первым в сланцевскую больницу был доставлен 54-летний Юрий. Он скончался через несколько часов в медучреждении. Затем в своем доме умер 69-летний Борис, а на следующий день было зафиксировало еще пять смертей. Число жертв продолжает расти.

По информации комитета по здравоохранению Ленинградской области, летальный исход наступил из-за отравления метанолом. Это жидкость, которая по запаху и внешнему виду похожа на этиловый спирт. Материалы медицинских исследований были переданы в правоохранительные органы.

Предположительно, метиловый спирт мог скопиться в трубках грязного самогонного аппарата. Оттуда яд мог попасть в алкогольный напиток.

Что говорят знакомые умерших от отравления алкоголем в Ленинградской области

Местная жительница Юлия сказала в беседе с NEWS.ru, что такого в Сланцах еще не было. «У нас пьют так же часто, как и в любом таком же маленьком городе», — отметила она.

Девушка узнала о случаях отравления суррогатным алкоголем от матери. Та позвонила ей и сказала, что от «паленой» водки умерла ее подруга. Ей было чуть больше 60 лет. Сын женщины, которому сейчас 39, находится в реанимации.

«„Паленку“ привез им водитель такси. У нас так часто заказывают продукты и прочее, если нет возможности их купить самостоятельно. Только я не понимаю, где он взял это?» — воскликнула Юлия.

По ее словам, у скончавшейся женщины также остались пожилая мать и сестра.

Кто производил смертельный алкоголь в Сланцах

По данным следствия, смертельный алкоголь «варила» 60-летняя сотрудница местного детского сада Ольга. У нее покупал продукцию и продавал жителям 78-летний Николай. Сообщается, что от «паленки» умерла его жена. Ранее мужчина был судим за незаконный оборот алкоголя.

Подозреваемого пытались привлечь к ответственности, но он не явился на заседание по делу, потому что отравился собственным товаром.

Ольга — активный пользователь социальных сетей. Она серьезно занимается детской психологией. Дочь женщины Марина заявила корреспонденту NEWS.ru, что все обвинения в адрес матери — клевета.

«Скорее всего, это подстава! В наших квартирах провели обыски, у нас даже нет пустых бутылок и никогда не было. Это такой бред! Никаких обвинений от полиции нет», — возмутилась дочь.

Сын подозреваемой Антон рассказал, что на чердаке ее дома обнаружили самогонный аппарат, который не использовался с 1990-х.

«Он принадлежал моей покойной бабушке и был оставлен как реликвия, как старый самовар. Все шланги и детали давно прогнившие, вышедшие из строя», — отметил он.

Как не отравиться метанолом

Метанол по вкусу, запаху и эффекту опьянения ничем не отличается от этанола, рассказал NEWS.ru нарколог Василий Шуров. Но это яд. Человека могут убить 50 миллилитров метанола, то есть две-три столовые ложки, отметил он.

«В небольших городах и деревнях распространены „паленки“. Это способ заработка. У яда отсроченный эффект: ты пьешь и чувствуешь обычное опьянение. Только через сутки ты — труп. Через 12 часов, когда все всосется в кровь, ты ослепнешь, а через 24 часа остановится работа всех внутренних органов», — пояснил Шуров.

Чтобы не стать жертвой метанола, нарколог посоветовал не употреблять алкоголь. Если это невозможно, то он порекомендовал не покупать «паленку» у таксистов, через интернет и в подозрительных «наливайках».

«Для алкоголиков главное — низкая цена спирта, потому партию суррогата обычно скупают за копейки. Люди все равно предпочитают выпить и умереть, потому что это спирт! Как алкаш расстанется со своей основной радостью?» — задался вопросом Шуров.

Он напомнил, что если алкоголь распространяется через магазины, то он в обязательном порядке проходит контроль. Онако наличие метанола в бутылке — это всегда лотерея. Шуров напомнил, как в 2023 году от отравления «паленым» сидром умерли 50 человек. Все они купили напиток в магазине. Поставщику спирта дали за преступление всего восемь лет, а производителю сидра — девять.

Как накажут производителей «паленого» алкоголя

По информации СК РФ по Ленинградской области, против производителя и распространителя было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«Это преступление наказывается лишением свободы на срок до четырех лет. Учитывая то, что лицо, которое изготавливает алкоголь, не являлось организацией, применить более жесткую статью 238 (производство услуг, не отвечающих требованиям безопасности) нельзя. По ней наказание предусматривает до 10 лет тюрьмы», — рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия.

Он напомнил, что изготавливать алкоголь для частных целей в России не запрещено, но продавать его без лицензии — нельзя. Багатурия отметил, что это не является уголовным преступлением.

«Сколько бы теперь людей ни погибло от суррогатного алкоголя, виновные не получат больше четырех лет. Учитывая, что это преступление средней степени тяжести и, скорее всего, они признают вину, им могут назначить условный срок», — заметил адвокат.

