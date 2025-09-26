Путин поставил избранным губернаторам задачу

Президент России Владимир Путин потребовал от губернаторов внимательно относиться к мнению граждан во время видеоконференции с избранными главами регионов. По словам лидера, которые приводятся на сайте Кремля, важно поддерживать контакт с населением и понимать запросы людей.

Подчеркну особо, надо всегда внимательно относиться к мнению людей, быть с ними в постоянном контакте, встречаться, выслушивать, понимать запросы людей, — сказал Путин.

Помимо этого, российский лидер заявил, что дальнейшее укрепление суверенитета и безопасности страны остается ключевой задачей. Он отметил, что перед главами регионов стоит задача усилить оборонно-промышленный комплекс. Президент призвал глав регионов привлекать в свои управленческие команды ветеранов СВО.

Ранее Путин отметил, что преданность участников спецоперации на Украине Родине должна быть ориентиром для всех, кто находится в органах власти. По словам лидера государства, все понимают, через какие исторические этапы в настоящее время проходит Россия.