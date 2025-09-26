Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 17:20

Минюст признал иноагентом адвоката скандальной рок-группы

Минюст признал иноагентами адвоката Pussy Riot и экс-владельца «Ведомостей»

Демьян Кудрявцев Демьян Кудрявцев Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Адвокат скандальной рок-группы Pussy Riot Дмитрий Захватов и бывший владелец газет «Ведомости» и The Moscow Times (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Демьян Кудрявцев были признаны Минюстом РФ иностранными агентами, сообщается на сайте ведомства. Также в реестр иноагентов внесены кинокритик Зинаида Пронченко, журналист Андрей Калитин и независимая литературная премия «ДАР».

26 сентября 2025 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д. И. Захватов, А. С. Калитин, Д. Б. Кудрявцев, З. С. Пронченко, а также независимая литературная премия «ДАР», — говорится в сообщении.

Включенные в реестр занимались распространением материалов иностранных агентов и недостоверных сведений о действиях российских властей. Кроме того, они выступают против специальной военной операции на Украине, формируют негативный образ ВС РФ.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что иностранным агентом необходимо признать историка моды и телеведущего Александра Васильева. По его словам, Васильева также нужно привлечь к уголовной ответственности за слова о специальной военной операции на Украине. Он считает, что возбуждение уголовного дела навсегда отобьет у Васильева желание вернуться в Россию.

