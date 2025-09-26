Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 17:24

Москвич заставил мигранта вытирать за собой мочу

Москвич поймал справляющего нужду в парадной мигранта и заставил убираться

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Москвы обнаружил в подъезде гражданина Узбекистана, справлявшего малую нужду, и заставил его убрать за собой, сообщил Telegram-канал «Орлик». Москвич заставил мужчину извиняться на камеру, а потом вытирать лужу своей одеждой.

По словам застигнутого в подъезде, его зовут Ахмат. В подъезде он ждал своего знакомого, как вдруг ему нестерпимо захотелось в туалет. Он решил справить свои естественные потребности на лестнице, именно за этим занятием его и застал житель одной из квартир в подъезде.

Разгневанный москвич начал снимать происходящее на камеру телефона. Житель дома утверждает, что это уже не первый раз, когда иностранец справлял нужду на лестнице, но Ахмат свою причастность к предыдущим эпизодам отрицал. Его заставили убрать за собой, вытирать лужу ему пришлось собственной майкой.

Все, иди быстро, пока я не передумал, — сказал удовлетворенный уборкой москвич.

Ранее управляющая грузинским рестораном оскорбила всех русских. Помимо этого, она также нелестно высказалась о российской армии. Ее заявление попало на видео.
