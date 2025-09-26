Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 17:26

Известный предприниматель попал в реестр иноагентов

Минюст включил экс-владельца «Ведомостей» Демьяна Кудрявцева в реестр иноагентов

Демьян Кудрявцев Демьян Кудрявцев Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Минюст России признал иноагентом медиаменеджера и бывшего владельца газет «Ведомости» и The Moscow Демьяна Кудрявцева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В сообщении на сайте ведомства указано, что основанием стала статья ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Статья 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», — уточнили в министерстве.

Также в реестр попал адвокат Дмитрий Захватов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Правозащитник участвовал в судебных процессах ряда оппозиционных деятелей.

Кудрявцев родился 17 декабря 1971 года в Санкт-Петербурге. В разные годы он владел российскими версиями журналов National Geographic, Men's Health, Harvard Business Review. В 2014-м Кудрявцев открыл консультационное агентство «Ясно. Communications».

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента против кинокритика Антона Долина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Ведомство уточнило, что в настоящий момент решается вопрос о его объявлении в розыск.

Минюст РФ
иноагенты
предприниматели
адвокаты
