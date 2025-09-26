СК исключил одну версию по делу о ДТП с фурой и поездом

СК исключил одну версию по делу о ДТП с фурой и поездом Следком исключил вероятность диверсии в деле о столкновении фуры с поездом

Версия о диверсии не рассматривается в ходе расследования уголовного дела по факту столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области, передает RT со ссылкой на источник в Следственном комитете на транспорте. Инцидент произошел на железнодорожном переезде в районе станции Рыжиково Руднянского муниципального округа.

Ранее сообщалось, что ДТП спровоцировал водитель грузовой машины — он выехал на пути перед приближающимся составом. После появились данные, что он погиб в результате столкновения с поездом.

В результате ДТП с рельсов сошли локомотив и 18 цистерн с бензином, после чего начался масштабный пожар. На опубликованных кадрах огнеборцы ликвидировали возгорание, в небо поднимался огромный столб черного дыма. Двое сотрудников локомотивной бригады были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Кемеровской области 16-летний юноша за рулем Renault Logan не справился с управлением и врезался в опору освещения. ДТП произошло ночью на Грузовой улице. Вместе с ним в машине находились еще два несовершеннолетних пассажира.