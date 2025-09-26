Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 12:08

Водитель фуры погиб в результате столкновения с поездом в Смоленской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Водитель фуры погиб в результате столкновения с поездом в Смоленской области, передает Telegram-канал «112». По его данным, помимо локомотивной бригады поезда пострадали еще двое спасателей, которые ликвидировали огонь. Всем оказана медицинская помощь на месте.

Ранее сообщалось, что столкновение поезда с грузовиком под Смоленском привело к сходу с рельсов и возгоранию шести вагонов с топливом. В ликвидации возгорания участвуют свыше 40 специалистов на 10 единицах техники. На место направлены пожарный и восстановительный поезда.

Также сообщалось, что автомобиль скорой помощи перевернулся утром 24 сентября в Ясенево на юго-западе Москвы. ДТП произошло на пересечении Новоясеневского проспекта и Тарусской улицы. В результате опрокидывания пострадали два медика, их госпитализировали, также травмы получил водитель.

До этого шесть подростков, среди которых 14-летний водитель, пострадали в ДТП с легковым автомобилем в Иркутской области. Дети получили различные травмы, им оказали медицинскую помощь. Авария произошла на 66-м километре дороги Иркутск — Большое Голоустное.

погибшие
Смоленская область
ДТП
поезда
фуры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовалась из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас — получается верещака по-белорусски
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.