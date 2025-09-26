Водитель фуры погиб в результате столкновения с поездом в Смоленской области

Водитель фуры погиб в результате столкновения с поездом в Смоленской области, передает Telegram-канал «112». По его данным, помимо локомотивной бригады поезда пострадали еще двое спасателей, которые ликвидировали огонь. Всем оказана медицинская помощь на месте.

Ранее сообщалось, что столкновение поезда с грузовиком под Смоленском привело к сходу с рельсов и возгоранию шести вагонов с топливом. В ликвидации возгорания участвуют свыше 40 специалистов на 10 единицах техники. На место направлены пожарный и восстановительный поезда.

