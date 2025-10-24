Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 15:06

Спасатели снова отправились на поиски Усольцевых

Спасатели по запросу полиции снова выехали на поиски Усольцевых в тайге

Район, где пропали Усольцевы Район, где пропали Усольцевы Фото: t.me/krksledkom*

Красноярский спасотряд КГКУ «Спасатель» возобновил поиски семьи Усольцевых, пропавшей в районе горы Буратинка, сообщается на странице объединения во «ВКонтакте». Специалисты получили новый запрос от полиции и уже выехали в Партизанский район.

Супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в тайге под Красноярском еще 28 сентября. Больше двух недель семью активно искали МЧС, спасатели, кинологи и волонтеры с помощью вертолетов и БПЛА, но эти усилия не принесли результатов. Оперативный штаб был закрыт, и в тайге остались работать только специально подготовленные специалисты.

Пропажа супругов с ребенком вызвала массу теорий об их исчезновении. Однако в региональном отделении «ЛизаАлерт» считают, что семья потерялась в тайге. В пресс-службе организации не исключили, что с Сергеем, Ириной и их дочерью Ариной что-то произошло во время похода.

Ранее стало известно, что Усольцевы могли наткнуться в тайге на секретные поселения староверов. В такой отрезанной от мира общине заблудившаяся семья с ребенком могла найти приют. Еще по одному мнению, они сбились с натоптанной тропы и стали жертвами нападения медведя.

пропавшие
спасатели
Тайга
Красноярский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл трудности наступления на Славянск
В России приняли поправки о налоге за продажу жилья
Новые версии пропажи Усольцевых: что известно, новости 24 октября, поиски
Набиуллина назвала риски резкого снижения ключевой ставки до 12%
Пригожин назвал «главное позорище» отечественного шоу-бизнеса
В ХДС возмутились массовому бегству украинских призывников в Германию
Украина в пролете: Брюссель отказался красть активы РФ, чего они испугались
Девять человек пострадало в результате столкновения автобуса с грузовиком
Германия направила Китаю ноту протеста из-за удара по экономике
Средства ПВО уничтожили шесть вражеских БПЛА
Психолог раскрыла, как стимулировать зумеров на создание семьи
Бывший концертный директор группы t.A.T.u ответил на слухи о нападении
В России назвали главных проигравших от санкций в энергетике
В Госдуме призвали наказать звезду ММА, исполнившего гимн Украины
Юрист рассказал, что грозит прославлявшему Украину бойцу ММА Кулинскому
Экономист объяснил, как 19-й пакет санкций ЕС повлияет на «Мир»
«Это позор»: журналист осудил реакцию Европы на разрушение Донбасса
Бывшего концертного директора группы «Тату» избили на улице
В офисах компании ЛСР прошли обыски
В РПЦ отреагировали на продажу плюшевых игрушек в виде распятия Иисуса
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.