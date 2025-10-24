Спасатели снова отправились на поиски Усольцевых Спасатели по запросу полиции снова выехали на поиски Усольцевых в тайге

Красноярский спасотряд КГКУ «Спасатель» возобновил поиски семьи Усольцевых, пропавшей в районе горы Буратинка, сообщается на странице объединения во «ВКонтакте». Специалисты получили новый запрос от полиции и уже выехали в Партизанский район.

Супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в тайге под Красноярском еще 28 сентября. Больше двух недель семью активно искали МЧС, спасатели, кинологи и волонтеры с помощью вертолетов и БПЛА, но эти усилия не принесли результатов. Оперативный штаб был закрыт, и в тайге остались работать только специально подготовленные специалисты.

Пропажа супругов с ребенком вызвала массу теорий об их исчезновении. Однако в региональном отделении «ЛизаАлерт» считают, что семья потерялась в тайге. В пресс-службе организации не исключили, что с Сергеем, Ириной и их дочерью Ариной что-то произошло во время похода.

Ранее стало известно, что Усольцевы могли наткнуться в тайге на секретные поселения староверов. В такой отрезанной от мира общине заблудившаяся семья с ребенком могла найти приют. Еще по одному мнению, они сбились с натоптанной тропы и стали жертвами нападения медведя.