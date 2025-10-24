Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 10:41

Поисковики выдвинули основную версию исчезновения семьи Усольцевых

Красноярское отделение «ЛизаАлерт» считает, что Усольцевы потерялись в тайге

Сергей и Ирина Усольцевы Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети

Семья Усольцев, бесследно исчезнувшая под Красноярском, вероятно, потерялась в тайге, считают в региональном отделении «ЛизаАлерт». Однако в пресс-службе организации не исключили, что с Сергеем, Ириной и их дочерью Ариной что-то произошло во время похода, передает Lenta.ru.

Опыт отряда говорит, что самая простая версия — самая реалистичная. Другие версии отрабатывают компетентные органы, — заявили в пресс-службе отряда.

Председатель регионального отделения Российского Красного Креста Алена Миронова считает, что Усольцевы скорее всего стали жертвой погодных условий. Кроме того, они отправились в поход налегке.

Бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия не исключает, что Усольцевы могли скрыться и изменить внешность. По его словам, их исчезновение могло быть всего лишь отвлекающим приемом.

Ранее стало известно, что Усольцевы могли наткнуться в тайге на секретные поселения староверов. В такой отрезанной от мира общине заблудившаяся семья с ребенком могла найти приют. По еще одному мнению, они сбились с натоптанной тропы и встретили медведя. Хищник напал на них и «прикопал» добычу, поэтому не осталось никаких следов.

Красноярский край
происшествия
пропавшие
поисковики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор раскрыл, кто выплатит семьям погибших в Копейске 120 млн рублей
Банда россиян попалась на подделке документов для нелегальных мигрантов
«Прости, что мешала»: сын Дубцовой сменил фамилию
Мужчина погиб в ДТП по дороге на кладбище
Миронов призвал реформировать российскую систему здравоохранения
Эрдоган предложил Турцию для саммита России и США
СК квалифицировал атаку БПЛА в Красногорске как теракт
В российской армии появилась робототехническая платформа для БПЛА
Запеченная горбуша с ароматным луком: рецепт, который покорит всех
«Пользы для Запада нет»: раскрыта причина желания Европы разделить Украину
В Британии утешают Украину, что потеря Донбасса — не так уж и плохо
Словакия не собирается финансировать Украину
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 октября: где сбои в РФ
Министру обороны доложили о крупном успехе российской армии в ДНР
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
В США арестовали учительницу, четырежды совратившую школьника
Политолог оценил риски для мирных переговоров от новых санкций США
ВСУ расстреляли сослуживцев за отказ идти против армии России
ЦИК обратился в Генпрокуратуру из-за одного решения губернатора Балицкого
Строительный консалтинг: как избежать переделок и срывов сроков
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.