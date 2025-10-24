Поисковики выдвинули основную версию исчезновения семьи Усольцевых

Семья Усольцев, бесследно исчезнувшая под Красноярском, вероятно, потерялась в тайге, считают в региональном отделении «ЛизаАлерт». Однако в пресс-службе организации не исключили, что с Сергеем, Ириной и их дочерью Ариной что-то произошло во время похода, передает Lenta.ru.

Опыт отряда говорит, что самая простая версия — самая реалистичная. Другие версии отрабатывают компетентные органы, — заявили в пресс-службе отряда.

Председатель регионального отделения Российского Красного Креста Алена Миронова считает, что Усольцевы скорее всего стали жертвой погодных условий. Кроме того, они отправились в поход налегке.

Бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия не исключает, что Усольцевы могли скрыться и изменить внешность. По его словам, их исчезновение могло быть всего лишь отвлекающим приемом.

Ранее стало известно, что Усольцевы могли наткнуться в тайге на секретные поселения староверов. В такой отрезанной от мира общине заблудившаяся семья с ребенком могла найти приют. По еще одному мнению, они сбились с натоптанной тропы и встретили медведя. Хищник напал на них и «прикопал» добычу, поэтому не осталось никаких следов.