24 сентября 2025 в 09:46

Скорая перевернулась на юго-западе Москвы

Медиков скорой помощи госпитализировали после ДТП в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль скорой помощи перевернулся утром 24 сентября в Ясенево на юго-западе Москвы, передает Telegram-канал «Москвач+». ДТП произошло на пересечении Новоясеневского проспекта и Тарусской улицы.

По данным источников, автомобиль скорой столкнулся с легковушкой, а после перевернулся на бок. В результате опрокидывания пострадали два медика, их госпитализировали. Также травмы получил водитель.

Ранее в Иркутске семь человек, среди которых несовершеннолетний ребенок, пострадали при опрокидывании микроавтобуса. Раненых доставили в больницы, они находятся в среднетяжелом состоянии.

ДТП с участием трех грузовиков и легкового автомобиля «Газель» произошло на трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. Авария, случившаяся ранним утром в Барабинском районе, привела к пожару и гибели человека.

До этого шесть подростков, среди которых 14-летний водитель, пострадали в ДТП с легковым автомобилем в Иркутской области. Дети получили различные травмы, им оказали медицинскую помощь. Авария произошла на 66-м км дороги Иркутск — Большое Голоустное.

ДТП
Москва
происшествия
медики
