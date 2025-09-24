Скорая перевернулась на юго-западе Москвы Медиков скорой помощи госпитализировали после ДТП в Москве

Автомобиль скорой помощи перевернулся утром 24 сентября в Ясенево на юго-западе Москвы, передает Telegram-канал «Москвач+». ДТП произошло на пересечении Новоясеневского проспекта и Тарусской улицы.

По данным источников, автомобиль скорой столкнулся с легковушкой, а после перевернулся на бок. В результате опрокидывания пострадали два медика, их госпитализировали. Также травмы получил водитель.

Ранее в Иркутске семь человек, среди которых несовершеннолетний ребенок, пострадали при опрокидывании микроавтобуса. Раненых доставили в больницы, они находятся в среднетяжелом состоянии.

ДТП с участием трех грузовиков и легкового автомобиля «Газель» произошло на трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. Авария, случившаяся ранним утром в Барабинском районе, привела к пожару и гибели человека.

До этого шесть подростков, среди которых 14-летний водитель, пострадали в ДТП с легковым автомобилем в Иркутской области. Дети получили различные травмы, им оказали медицинскую помощь. Авария произошла на 66-м км дороги Иркутск — Большое Голоустное.