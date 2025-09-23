«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 10:32

Раскрыты последствия столкновения трех фур и «Газели» под Новосибирском

В Новосибирской области в ДТП с участием фур и «Газели» погиб один человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области произошло ДТП с участием трех грузовиков и легкового автомобиля «Газель», сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. Авария, случившаяся ранним утром в Барабинском районе, привела к пожару и гибели человека.

По предварительной информации 23.09.2025 около 8.00 на 1180 км автодороги р-254 на территории Барабинского района произошло столкновение 4 транспортных средств: 3 фур и Газели, — сказано в сообщении.

От удара загорелись одна из фур и «Газель». К сожалению, водитель «Газели» не смог выбраться из горящей машины и погиб на месте. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее шесть подростков, среди которых 14-летний водитель, пострадали в ДТП с легковым автомобилем в Иркутской области. Дети получили различные травмы, им оказали медицинскую помощь. Авария произошла на 66-м км дороги Иркутск — Большое Голоустное.

До этого в Тутаевском районе Ярославской области произошло ДТП, в котором погибли два человека, а еще пять получили травмы. На трассе столкнулись Toyota и Renault. Погибшим оказался 17-летний юноша. Среди пострадавших четверо подростков.

ДТП
аварии
Новосибирская область
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО сбили новый летевший на Москву дрон
В Госдуме нашли способ выдавать каждой семье по новому автомобилю
Член родительского комитета объяснил, зачем детям нужно домашнее задание
Семья Хеслина приняла жесткое решение после смерти артиста в ресторане
Павильон с автозапчастями повис на краю обрыва в Красноярске
Запечённый лаваш с фаршем и овощами: станет частым гостем на вашем столе
Наступление ВС России на Харьков 23 сентября: «огненный ад» ВСУ, Купянск
Как средние компании выдерживают конкуренцию с федеральными сетями
«Одноклассники» узнали, какие хобби наиболее популярны у россиян
«Друг семьи» оказался растлителем: мать нашла переписку дочери с мужчиной
Булыкин раскрыл, кто выиграет «Золотой мяч» в следующем году
Названы витамины и минералы, без которых кальций плохо усваивается
Дипломаты подтвердили тревожные новости о россиянах в Турции
Сын Краско раскрыл, кому достанется в наследство дача в Грузино
Бренд лимузинов для Путина взялся за премиальные конфеты и мороженое
«Мошенников нужно забыть»: в России призвал запретить сериал о Блиновской
В Дании оценили угрозу от появившихся под Копенгагеном дронов
Погода в Москве во вторник, 23 сентября: когда температура упадет до нуля?
Турция готовит США одно предложение по Boeing и Lockheed Martin
Стало известно о состоянии пострадавших после атаки на поселок Форос
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.