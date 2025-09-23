Раскрыты последствия столкновения трех фур и «Газели» под Новосибирском В Новосибирской области в ДТП с участием фур и «Газели» погиб один человек

На трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области произошло ДТП с участием трех грузовиков и легкового автомобиля «Газель», сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. Авария, случившаяся ранним утром в Барабинском районе, привела к пожару и гибели человека.

По предварительной информации 23.09.2025 около 8.00 на 1180 км автодороги р-254 на территории Барабинского района произошло столкновение 4 транспортных средств: 3 фур и Газели, — сказано в сообщении.

От удара загорелись одна из фур и «Газель». К сожалению, водитель «Газели» не смог выбраться из горящей машины и погиб на месте. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее шесть подростков, среди которых 14-летний водитель, пострадали в ДТП с легковым автомобилем в Иркутской области. Дети получили различные травмы, им оказали медицинскую помощь. Авария произошла на 66-м км дороги Иркутск — Большое Голоустное.

До этого в Тутаевском районе Ярославской области произошло ДТП, в котором погибли два человека, а еще пять получили травмы. На трассе столкнулись Toyota и Renault. Погибшим оказался 17-летний юноша. Среди пострадавших четверо подростков.