Барановская рассказала о своей диете после двух операций Барановская рассказала, что питается бульоном и рыбой после операции

Телеведущая Юлия Барановская выписалась из больницы и рассказала подписчикам в своем блоге, чем она теперь питается. Звезда рассказала подробности своего восстановления и пожаловалась, что раньше ее рацион был гораздо разнообразнее и «вкусней». Ей также запретили поднимать тяжести и физические нагрузки.

Раньше в моей гримерной можно было найти фрукты, колбасу, сыр, сало. А теперь здесь только бульон, рыба на пару, курица и сухарики. Пока ограничения по еде такие. Соленые огурцы мне снятся по ночам, но их мне нельзя, — поделилась Барановская.

Звезда также поблагодарила подписчиков за поддержку, оказанную ей во время пребывания в больнице. Она также выразила признательность врачам и работникам Салехардской окружной больницы «за внимание, заботу и проведенные операции».

Экстренная помощь ведущей программы «Мужское/Женское» потребовалась во время съемок на Ямале. Незадолго до госпитализации Барановская участвовала в съемках проекта «Большие семьи большой страны». Директор ведущей Петро Шекшеев отказался озвучить ее диагноз, но подтвердил, что он вызван давним хроническим заболеванием, связанным с последствиями родов.