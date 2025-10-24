Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 14:59

В Европе задумали реформировать Совбез ООН

Бербок призвала реформировать Совбез ООН и требовать объяснений для права вето

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Реформирование Совета Безопасности ООН является давно назревшей необходимостью, однако существенные изменения в ближайшей перспективе маловероятны, так как их следует вводить постепенно, считает председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок в интервью изданию Politico. По ее мнению, следует повысить прозрачность работы Совбеза и ввести требования к постоянным членам обосновывать применение права вето.

Прогресс, по ее словам, должен заключаться «в небольших шагах», через «увеличение прозрачности» и «требования объяснять использование вето», — говорится в материале.

Бербок также отметила необходимость оптимизации деятельности ООН в условиях финансового давления на организацию. Среди приоритетов она выделила преодоление гуманитарных блокад, объединение дублирующих агентств, увеличение численности персонала в «горячих точках» и внедрение искусственного интеллекта.

Касаясь роли США в ООН, Бербок заявила, что, несмотря на политику «Америка прежде всего» администрации Трампа, Вашингтон продолжает демонстрировать приверженность многостороннему подходу. Она подчеркнула, что ООН остается ключевой площадкой для решения международных споров, а основные принципы ее Устава не должны подвергаться сомнению.

Ранее МИД РФ раскритиковал решение Германии выдвинуть кандидатуру Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН. В ведомстве ее назвали «заядлой русофобкой», напомнив о ее рекомендации не приглашать представителей России и Белоруссии на мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

Европа
ООН
Совбез ООН
Анналена Бербок
реформы
