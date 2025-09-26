«Активная работа»: Путин раскрыл детали сотрудничества России и Белоруссии Путин: Россия и Белоруссия активно сотрудничают практически по всем направлениям

Практически по всем направлениям сотрудничества России и Белоруссии идет активная работа, заявил российский лидер президент Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По его словам, которые приводит ТАСС, Российская Федерация является лидером среди торгово-экономических партнеров республики. Встреча Путина и Лукашенко проходит в Голубой гостиной Кремля.

Практически по всем направлениям у нас активная работа, — сказал президент.

Ранее Лукашенко заявил, что между Минском и Москвой накопилось множество вопросов для обсуждения. Так он прокомментировал сообщения о частых встречах с российским лидером. Лукашенко отметил, что на самом деле главы государств давно не виделись.

До этого президент Белоруссии допустил возможность строительства АЭС на востоке республики с расчетом на ЛНР, ДНР и Новороссию. По его словам, возведение объекта начнется сразу, если будет соответствующее решение.

Также белорусский лидер говорил, что во время встречи в Москве передаст Путину сообщения от американцев. Других подробностей Лукашенко не привел.