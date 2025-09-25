Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 17:21

В Москве обсудили создание биржевых мостов в рамках БРИКС

Фото: Мария Смирнова

Руководители Петербургской Биржи Игорь Артемьев и Международного конгресса промышленников и предпринимателей (МКПП) Артем Чайка обсудили создание биржевых мостов в рамках БРИКС. Также обсуждались логистические решения по транспортировке грузов и международная деловая кооперация. Встреча прошла 12 сентября в главном офисе АО «Петербургская Биржа» в Москве.

Встреча позволила определить точки пересечения целей наших организаций, в том числе по совместной работе IT-специалистов и экспертов в сфере электронных платежных систем. Особый интерес у нас вызвала информация о Декларации о намерении создать Международную ассоциацию товарных и фьючерсных бирж. Как нам представили, формирование Ассоциации уже поддержали девять государств и в ближайшие месяцы состав будет расширен, — поделился Чайка.

На встрече особое внимание уделялось укреплению торгово-экспортных операций между странами БРИКС. В результате было принято решение о развитии стратегического партнерства между Петербургской Биржей и МКПП. Также было подписано соглашение о создании Международной ассоциации товарных и фьючерсных бирж, которая будет способствовать развитию взаимодействия в рамках ЕАЭС+, БРИКС+ и ШОС. В нее войдут семь бирж из разных стран.

Создание линков между товарными биржами, над которым мы сейчас активно работаем, — действенный инструмент для развития торговых взаимоотношений между Россией и дружественными ей странами. На ПМЭФ-2025 мы подписали Декларацию о создании Международной ассоциации товарных и фьючерсных бирж. Семь товарных бирж мира из Китая, Индии, Узбекистана, Казахстана, Ирана, Беларуси и России выразили намерение создать ассоциацию, которая будет способствовать развитию взаимодействия между товарными и фьючерсными биржами стран ЕАЭС+, БРИКС+ и ШОС. Документ является открытым для новых участников. Партнерство с Международным конгрессом промышленников и предпринимателей будет способствовать развитию этого процесса, — заявил Артемьев.

Ранее вице-президент МКПП, председатель Организационного комитета VII ММФ БРИКС Михаил Черепанов представил в Бразилии инициативу о создании официального «нулевого» дня в рамках ежегодного Делового совета БРИКС. Участники конференции подчеркнули значимость данной инициативы, отметив большой потенциал в вопросе развития кооперации предпринимателей из разных стран БРИКС.

Россия
биржи
встречи
предложения
