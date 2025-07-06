В МКПП предложили создать «нулевой» день в рамках Делового совета БРИКС

Вице-президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей (МКПП), председатель Организационного комитета VII ММФ БРИКС Михаил Черепанов представил в Бразилии инициативу о создании официального «нулевого» дня в рамках ежегодного Делового совета БРИКС.

Данная идея была впервые озвучена для представителей муниципальных городов и деловых кругов штата Рио-де-Жанейро в рамках конференции в городе Ангра-дус-Рейс. Участники конференции подчеркнули значимость данной инициативы, отметив большой потенциал в вопросе развития кооперации предпринимателей из разных стран БРИКС.

5 июля в рамках форума Делового совета БРИКС Михаил Черепанов обсудил с руководителем российской части Делового совета БРИКС, президентом ТПП РФ С. Н. Катыриным, возможность поддержки инициативы, принято решение провести совещание в Москве для дальнейшей проработки.

Инициатива предусматривает возможность создания официального «нулевого» дня в рамках ежегодного заседания Делового совета БРИКС. По задумке, в этот день авторитетные коммерческие структуры из стран, не входящих в БРИКС и не являющихся его партнерами, смогут представлять актуальные темы для экономического развития и бизнес-инициативы, имеющие потенциальный положительный эффект для экономик стран-участниц. Выступающие получат возможность презентовать инфраструктурные проекты и предложения по снятию торговых барьеров, развитию экспортно-импортного сотрудничества и улучшения делового климата, что укрепит диалог между бизнесом стран БРИКС и деловыми кругами других государств.