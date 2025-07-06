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06 июля 2025 в 17:00

В МКПП предложили создать «нулевой» день в рамках Делового совета БРИКС

Михаил Черепанов Михаил Черепанов Фото: Фонд поддержки деловых коммуникаций БРИКС

Вице-президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей (МКПП), председатель Организационного комитета VII ММФ БРИКС Михаил Черепанов представил в Бразилии инициативу о создании официального «нулевого» дня в рамках ежегодного Делового совета БРИКС.

Данная идея была впервые озвучена для представителей муниципальных городов и деловых кругов штата Рио-де-Жанейро в рамках конференции в городе Ангра-дус-Рейс. Участники конференции подчеркнули значимость данной инициативы, отметив большой потенциал в вопросе развития кооперации предпринимателей из разных стран БРИКС.

5 июля в рамках форума Делового совета БРИКС Михаил Черепанов обсудил с руководителем российской части Делового совета БРИКС, президентом ТПП РФ С. Н. Катыриным, возможность поддержки инициативы, принято решение провести совещание в Москве для дальнейшей проработки.

Инициатива предусматривает возможность создания официального «нулевого» дня в рамках ежегодного заседания Делового совета БРИКС. По задумке, в этот день авторитетные коммерческие структуры из стран, не входящих в БРИКС и не являющихся его партнерами, смогут представлять актуальные темы для экономического развития и бизнес-инициативы, имеющие потенциальный положительный эффект для экономик стран-участниц. Выступающие получат возможность презентовать инфраструктурные проекты и предложения по снятию торговых барьеров, развитию экспортно-импортного сотрудничества и улучшения делового климата, что укрепит диалог между бизнесом стран БРИКС и деловыми кругами других государств.

Предлагаемая инициатива будет способствовать созданию новых мостов для инвестиций. Представители крупного бизнеса из стран, не входящих в БРИКС, и государства-партнеры смогут вступить в дискуссию о том, как стоит развивать бизнес, как снять образующиеся барьеры, а также получат возможность презентовать инфраструктурные проекты для дальнейших инвестиций. Если наша инициатива будет принята, то каждая часть Делового совета БРИКС сможет создать рабочую группу, куда войдут авторитетные организации их страны, которые в течение года смогут проводить отбор стран и организаций для официального «нулевого» дня. Согласование выступающих всеми членами Делового совета позволит учитывать мнение представителей БРИКС и расширять связи с бизнесом из других стран, не входящих в объединение, — отметил Михаил Черепанов.

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