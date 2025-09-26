Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 14:29

Главу ЕК поймали на лжи в объяснениях об удаленной переписке с Макроном

Politico: эксперты не верят объяснениям фон дер Ляйен о переписке с Макроном

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Эксперты не верят в объяснения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о причине удаления переписки с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Politico. Ранее она заявила, что хотела освободить место в памяти телефона. По данным источника, многие считают эти оправдания маловероятными.

Аналитик Лукаш Олейник высказал мнение, что объяснение о необходимости освободить место на телефоне выглядит неубедительно. Он указал, что в современном мире подобные ситуации не должны быть проблемой, ведь текстовые сообщения занимают совершенно немного места, а для реальной загрузки памяти телефона нужны «сотни тысяч» сообщений.

На предыдущем брифинге представитель Еврокомиссии Олоф Гилл сообщил, что удаление сообщений происходит автоматически для управления памятью устройства, добавив с юмором, что иначе «телефон бы загорелся». Другие представители выделили соображения безопасности, утверждая, что удаление сообщений помогает предотвратить возможные утечки информации.

Ранее фон дер Ляйен попала в скандал из-за секретной переписки с Макроном о сделке между ЕС и МЕРКОСУР (организация стран Южной Америки). Ситуация обернулась для главы Еврокомиссии расследованием.

