В Госдуме раскрыли, что значат слова Миршаймера о скором падении Киева

Осознание проигрыша Украины на Западе постепенно нарастает, отметил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Однако, по его словам, пока неизвестно, когда это перейдет в реальные действия. Так он отреагировал на слова профессора Чикагского университета Джона Миршаймера о том, что американскому президенту Дональду Трампу следует разработать план действий на случай возможного падения Украины.

На Западе есть те, кто давно осознавал, к чему приведет текущая ситуация, и те, кто осознал это только сейчас. Но есть и те, кто вложил значительные ресурсы в создание и поддержку Украины, и теперь им страшно признать, что эти вложения были напрасны, — объяснил Вассерман.

По его словам, Дональд Трамп сейчас пытается вывести Соединенные Штаты из тупика, в который их ввел его предшественник в Белом доме Джо Байден.

Для Трампа публикация мнений о скором завершении конфликта на Украине очень выгодна. Тем не менее я думаю, что есть и те, кто желает продолжить эту заведомо губительную стратегию, — считает парламентарий.

Ранее Миршаймер указал на невозможность изменения ситуации на поле боя. Профессор подчеркнул необходимость обеспечения политической защиты для американского лидера на случай негативного развития событий. По его мнению, Трамп должен убедиться, что в случае падения Киева его не станут обвинять в этом поражении.