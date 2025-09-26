Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 14:28

В Госдуме раскрыли, что значат слова Миршаймера о скором падении Киева

Вассерман: на Западе постепенно нарастает осознание поражения Киева

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осознание проигрыша Украины на Западе постепенно нарастает, отметил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Однако, по его словам, пока неизвестно, когда это перейдет в реальные действия. Так он отреагировал на слова профессора Чикагского университета Джона Миршаймера о том, что американскому президенту Дональду Трампу следует разработать план действий на случай возможного падения Украины.

На Западе есть те, кто давно осознавал, к чему приведет текущая ситуация, и те, кто осознал это только сейчас. Но есть и те, кто вложил значительные ресурсы в создание и поддержку Украины, и теперь им страшно признать, что эти вложения были напрасны, — объяснил Вассерман.

По его словам, Дональд Трамп сейчас пытается вывести Соединенные Штаты из тупика, в который их ввел его предшественник в Белом доме Джо Байден.

Для Трампа публикация мнений о скором завершении конфликта на Украине очень выгодна. Тем не менее я думаю, что есть и те, кто желает продолжить эту заведомо губительную стратегию, — считает парламентарий.

Ранее Миршаймер указал на невозможность изменения ситуации на поле боя. Профессор подчеркнул необходимость обеспечения политической защиты для американского лидера на случай негативного развития событий. По его мнению, Трамп должен убедиться, что в случае падения Киева его не станут обвинять в этом поражении.

Дональд Трамп
Киев
Запад
США
Анатолий Вассерман
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Удары «Герани» по подстанции в Чернигове попали на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.