В Кремле началась встреча Путина и Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время встречи

В Кремле началась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, пишет ТАСС. Белорусский лидер прибыл в Москву 25 сентября и принял участие в Глобальном атомном форуме. Его визит должен продлиться два дня.

Предполагается, что главы государств будут обсуждать вопросы региональных и двусторонних отношений. Белорусский лидер также упоминал, что передаст Путину «определенные сообщения» от американской стороны.

Ранее стало известно, что Лукашенко высоко оценил предложение Путина о продлении ограничений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в течение года после истечения срока действия документа. Президент Белоруссии назвал эту меру блестящей. Он также надеется, что глава Белого дома Дональд Трамп пойдет навстречу.

До этого в Москве прошла встреча между Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры двух стран обсудили работу армянской АЭС и перспективы развития двустороннего сотрудничества.