Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 12:19

В Кремле началась встреча Путина и Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время встречи Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время встречи Фото: Кристина Кормилицына/ РИА Новости

В Кремле началась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, пишет ТАСС. Белорусский лидер прибыл в Москву 25 сентября и принял участие в Глобальном атомном форуме. Его визит должен продлиться два дня.

Предполагается, что главы государств будут обсуждать вопросы региональных и двусторонних отношений. Белорусский лидер также упоминал, что передаст Путину «определенные сообщения» от американской стороны.

Ранее стало известно, что Лукашенко высоко оценил предложение Путина о продлении ограничений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в течение года после истечения срока действия документа. Президент Белоруссии назвал эту меру блестящей. Он также надеется, что глава Белого дома Дональд Трамп пойдет навстречу.

До этого в Москве прошла встреча между Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры двух стран обсудили работу армянской АЭС и перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Кремль
Владимир Путин
Александр Лукашенко
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.